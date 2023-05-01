不要叫「郭董」！郭台銘高雄全程台語搏感情：叫我媽祖宮ㄟ阿銘

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

鴻海集團創辦人郭台銘力爭國民黨內2024總統提名，今(1日)南下高雄拜票，與多位藍營、無黨籍地方人士進行餐敘，郭台銘除了全程用台語交談外，還在座談會上向眾人要求「不要叫郭董，叫我阿銘！」就是要拉近彼此距離。

▲鴻海創辦人郭台銘1日南下高雄開座談會，要求眾人叫他「阿銘」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

今天座談會中，郭台銘邀請多位藍營、無黨籍市議員、立委參選人、多位地方重要政要參與，會中郭台銘全程使用台語互動討論，為了拉進彼此距離，也向大家要求叫他「阿銘」、「媽祖宮ㄟ阿銘」，不少議員也紛紛表示支持郭台銘理念，期盼他出線參選。

而媒體在座談會後提及目前「侯郭配」的呼聲較大，是否可能當副手？郭台銘表示，目前他提出拚經濟、國際大談判、走向有尊嚴的和平，希望黨中央大格局要打開，究竟誰能夠帶領台灣走向未來？

郭台銘也說，「我跟賴清德拚經濟，我絕對有優勢多了！」批賴清德根本不敢談清廉，自己帶領大家勝選的機會很大，絕對能在勝選後翻轉經濟、人民有錢，並且國民黨繼續執政、國會立委過半，是他個人的願望理想，不過，最終這都得交給國民黨中央、2千3百萬選民決定。最後與現場藍營人士共同舉手高喊「阿銘凍蒜！」。