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大陸 大陸焦點 特派現場

新郎遭鬧婚「堵門」1小時給光紅包　岳母急到心臟病發2次吃救心丸

記者柯沛辰／綜合報導

鬧婚是中國傳統婚俗，但近年傳出多起荒腔走板的過火行為，這次更險些鬧出人命。河北一名新郎9日前往迎娶新娘，不料被女方親友團「堵門」長達1個多小時，即便身上紅包發光了，仍被擋在門外。岳母見吉時延誤，急得跌坐在地，一度陷入昏迷，直到吃了2顆速效救心丸才慢慢甦醒。

綜合陸媒報導，事件發生在河北唐山市路北區一處小區。當時新郎與親友浩浩蕩蕩前往迎接新娘，不料娘家親戚及閨蜜團一時興起「堵門」，又是拉扯又是阻擋，把新郎擋在門外超過1小時，即便男方發光身上紅包也不得其門而入。

新娘母親本身就有冠心病，在醫院打了一個月點滴才能回家參加婚禮，情緒本來就很激動，如今見吉時延誤，又著急得不知如何是好，突然備感不適，當場跌坐在地不省人事。周圍親友嚇壞，趕緊上前圍住關切，見新娘母親面色蒼白，還連餵了2顆救心丸，對方才緩緩醒來。

▲▼新郎遭鬧婚「堵門」1小時給光紅包　岳母急到心臟病發2次吃救心丸。（圖／翻攝自微博）

▲新娘母親情緒激動，當場昏厥。（圖／翻攝自微博）

現場人士指出，「堵門」是唐山當地的鬧婚習俗，沒想到女方母親會被弄得心力交瘁，險些樂極生悲，所幸最後新郎接到新娘，婚禮也圓滿結束。

不過，許多微博網友看完紛紛批評，「這不是鬧，是想錢想瘋了」、「惡俗文化，何日得休，嚇得我婚都不敢結」、「為了鬧而鬧就失去了本意，幸好沒出事」、「以前這樣是熱鬧，現在變成只有鬧了」、「那就乾脆晚餐時間再來接，看你們讓不讓進」。

還有人憶起過往經驗，「我當年也是，最後說了一句不結了才讓進」、「這是對你小子意見不小阿」、「我朋友結婚時還在化妝，作為閨蜜我們就堵得久了點，但化妝完就給開了，也不鬧」、「真的醜陋，我當時結婚的時候，我公公就和主持人說不許鬧」。

▼新郎被女方親友團擋在門外1小時。（圖／翻攝微博）

▲新郎被新娘親友團擋在門外1小時。（圖／翻攝微博）

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