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台東大學自助餐「4菜160」萬人驚　消保官：應標示每道菜多少錢

▲台東某大學的學生自助餐價格相當恐怖，學生結帳時被嚇壞。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者楊漢聲／台東報導

針對爆料公社「台東大學學生餐廳自助餐直逼200，學生大呼吃不消！」一文，台東大學承包學生餐廳業者說明，自4月11日開始改變計價模式，但思考不周，未先公告造成質疑之事表示歉意。廠商業者於12日中午已製作完成餐點的價格標示，希望提供透明的交易價格；此外，考量食材上漲因素，其他菜類的計價方式是以100克為15元。

台東大學表示:自助餐業者自112年3月21日試營運至今3週，在整體大環境物價上漲與菜價波動大的情況之下，持續接受校方給予的建議加以調整。自助餐的營運十分不容易，為提供師生自助餐服務招商歷時數月，未來也將輔導進駐餐廳業者提升服務品質。

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▲廠商業者於12日製作完成餐點的價格標示。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼廠商業者於12日製作完成餐點的價格標示。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲廠商業者於12日製作完成餐點的價格標示。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣消保官謝錦川強調，部分自助餐店計算方式都以自由心證來算錢，用秤重計價看似公正，但若沒公開標價，消費者只能被迫買單，合理與否確實有很大的模糊空間存在。

謝錦川表示，業者秤重計價方式雖未違反公平交易，但必須清楚標示，每一道菜多少錢，都要標價清楚，讓消費者有選擇要與不要的權利，才符合公平交易的基本原則。

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