台東大學自助餐「4菜160」萬人驚！女大生怒：雞腿滴出血

▲台東某大學的學生自助餐價格相當恐怖，學生結帳時被嚇壞。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

對於大學生而言，學生餐廳應該是經濟實惠的地方。不過，台東一名女大生指控，校內上個月開了一間自助餐，原先價格十分合理，沒想到改成秤重以後，價格瘋狂上漲，不但4樣菜就要160元，甚至還夾到會滴血水的雞腿，氣得痛罵「學校目前沒有任何作為」，消息引發熱烈討論，讓上萬名網友炸鍋了。

這名女大生在「爆料公社」指控，學校內上個月開了一間自助餐，剛開始的價格還算合理，沒想到近日突然改為秤重的方式，讓她瞬間嚇壞，「才知道原來台東物價這麼可怕，還是在校園裡。」

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▲許多學生吃雞腿時，發現最內部還有血紅色，看起來疑似沒熟。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



但自從改制以後，蔬菜用秤重的方式，肉類則是另外算單價，業者更是逢人就哭「物價很貴」，餐點的價格也同樣嚇死人，讓她傻眼痛罵「那你不要開好了」。

▲不少學生在網路上抱怨學餐價格這件事。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

此外，女大生還指控，從該店開幕以後，時常會看到雞腿裡面一片紅色，日前光顧時夾雞腿甚至還滴出血水，而廚餘桶內也全都是血色雞腿，開幕至今發生許多問題，儘管學生反映，校方仍沒有作為，餐廳的情況反而愈來愈誇張。

而到Dcard的大學版查詢，也能找到許多該校學生抱怨學餐餐點的文章。貼文引網友議論，至今已有超過1.6萬個讚，不少人更是出言痛批，「學校沒看到這貼文，也不會改善的」、「學餐難吃，學校又不管」、「應該是連餐盤餐具一起算，你記得吃完要帶走」、「太扯了吧！這個自助餐感覺中間賺很大喔！」

不過，也有人出面緩頰，因為台東的交通較不便利，想要把食材運送到當地，所需的成本較高，理所當然會影響到價格，且這幾天到場光顧，價格已有下降，應該再多觀察看看。根據《鏡新聞》報導，該校的秘書室對自助餐風波表示，已經展開調查。詳細事件經過為何仍待釐清。