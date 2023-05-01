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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中任農業部長？　賴士葆舉雙手贊成：延續仇恨值到2024吧

▲▼國民黨團召開「低薪! 長工時! 年金破產!蔡政府如何面對心中最軟的勞工」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委賴士葆（最右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

在農委會升格為農業部後，誰會是第一任的農業部長，媒體人吳子嘉爆料，據他所得到的消息，不是現任的農委會主委陳吉仲，而是前衛福部長陳時中。對此，國民黨立委賴士葆今（1）日受訪直言，「真是不可思議！」在總統蔡英文主政下，誰想當官就當官，誰蔡英文關係好，就什麼位置都能放；賴酸，從國家體制，當然不希望這是真的，但從選舉角度希望是真的，這樣就可以延續2022仇恨值到2024了。

「農業部組織法草案」日前經立院司法及法制與經濟聯席委員會審查通過，正式送出委員會，農委會將升格成農業部，農委會主委陳吉仲淚灑議場。不過，美麗島電子報董事長吳子嘉卻爆料，全國小英之友會榮譽總會長陳時中將擔任首任農業部部長，且陳吉仲不會哭，因為他可以當副部長。

對此，台北市議員李彥秀痛批，民進黨的敗選聯盟，只要派系對了都有位置，農業部七缺八缺，陳吉仲沒一樣做得好，「而陳時中作為牙醫要來農業部？實在讓人民嘆為觀止！」

賴士葆則直呼不可思議，在蔡英文主政下，中華民國憲政變成皇帝意志，誰想當官就當官，顧立雄身為律師都當國安會秘書長，這已經有例可循，跟蔡英文關係好，就什麼位置都能放，陳時中是小英之友榮譽總會長，還在圈內啦！賴更笑說，「從國家體制，不希望這是真的，但從選舉角度希望是真的，因為可以延續2022仇恨值到2024了。」

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