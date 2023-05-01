郭台銘支持有條件重啟核四　民進黨團4問：侯友宜同意了？

▲民進黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

表態爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘29日表態支持有條件重啟核四，批評民進黨把非核家園當神主牌，「你們要投給它（民進黨），我們沒有辦法，那你們就生肺癌好了」，挨批失言。民進黨團1日舉行記者會，提出4點質疑郭台銘，並呼籲新北市長侯友宜應該說明是否同意「重啟核四」，國民黨主張核廢料要放在哪？

民進黨立法院黨團今天上午舉行「郭台銘要核四，侯友宜同意了？」記者會，民進黨團幹事長鄭運鵬、立委洪申翰、賴品妤與會。

鄭運鵬會中提出4點質疑：第一，台灣現有3座核電廠，一二廠機組已開始除役，連同核三廠機組，從啟用當年就計畫2025年前全部除役，請問是新北還是屏東的核電廠要延役？第二，若要解封核四廠，新北市長侯友宜同意了嗎？成本多少？保證安全嗎？第三，若要新設核電廠，地點要設在哪裡？地方同意了嗎？佔比多少？第四，郭台銘如何處理核廢料？

洪申翰說，比較2015年與2022年台電火力空污數據，其中，硫化物減量66.9％、氮氧化物減量53.3％、粒狀污染物減量78.1％，這就是民進黨執政空污減量的成績，但是郭台銘居然還說「投給民進黨，你們就去生肺癌」，這是很大的扭曲、污衊，如果投給民進黨的能源政策是生肺癌，那投給國民黨、投給前總統馬英九是什麼？

洪申翰表示，今天郭台銘出來講這種話，但大家不要忘了，侯友宜、台北市長蔣萬安在2021年核四公投時是怎麼表態的，當時他們都不敢表態，侯說「如果沒有辦法處理核安、核廢料，我們就沒有辦法去談核電」，請問郭台銘執意想要重啟核四的念頭，有沒有跟侯討論過？

另針對媒體關注《聯合報》民調指出，對於總統蔡英文2025非核家園的政策，有4成4選民對此表示不支持，比重高於支持的3成3，2成3無意見，鄭運鵬回應，對於民調結果都尊重，也會將其作為參考，不過，外界可能誤解「2025非核家園」的主張，實際上，照著40年前國民黨執政時的興建計畫，核一、核二、核三本來就是要除役的，在2025年不再發電並不是民進黨創的。