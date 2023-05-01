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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠批侯友宜不講英文沒國際觀　藍委：英文一定要好？好又怎樣？

▲▼國民黨團總召曾銘宗聯訪 回應馬英九赴陸相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜日前受邀至世界獸醫師大會晚宴致詞，當日也在現場的立委羅致政昨日爆料，侯不只沒在國際場合講英文，甚至連新北首長格局、新北國際面貌都沒展現出來，讓自己相當失望。對此，國民黨立委曾銘宗今（1）日表示，英文一定要講那麼好嗎 ？英文好那又怎樣？更自稱英文也不好，但自己財經專業一定比羅致政強。

羅致政昨日表示，對侯友宜當天致詞表現不意外，但仍有點失望、不意外，是本來就不期待侯會說出流利的英文，或特別的國際觀，但感到失望的部分，是對於侯即便是用中文致詞，都未能把握重要國際場合的機會，展現新北市首長的格局高度，甚至是新北市的國際面貌，實在感到惋惜，「到底是幕僚無能力為市長準備一個像樣的致詞稿？還是市長不把這國際活動當一回事，隨便講幾句話應付一下？」

對此，曾銘宗批，羅致政就是個標準的政治人物，英文一定要講那麼好嗎？英文好那又怎樣？「我英文不好，但我財經專業一定比羅致政強！作為政治人物不要去找小點去酸別人 ，這很不入流。」

新北市議員江怡臻表也說，無論台美或兩岸關係，乃至中華民國與任何國家的關係，從來都不在於英文講得好不好，而是「有沒有互信」，另一名新北市議員葉元之則說，不知道在國內用本國語致詞有什麼不對，「有什麼好酸的啦，難道羅大立委會講流利的英文就比較高尚嗎？」

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