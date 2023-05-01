羅智強獻電話民調教戰手則！　強調必說「這4字」

▲國民黨前台北市議員羅智強有意角逐台北市大安區立委 。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市第六選區（大安）立委初選採全民調制，電話民調時間為5月10日至12日，有意角逐的前台北市議員羅智強1日就在臉書分享電話民調的教戰守則，強調無論問題是什麼都一定要喊出這關鍵四字「唯一支持」！

羅智強表示，接到民調電話一定要做到兩件事，第一，接到民調電話，要耐心答完所有問題，不可以中途掛斷，否則這通民調就不算；第二，不管民調的題目選項裡面，有沒有羅智強，只要問你是支持誰，都回答：「唯一支持羅智強」。

至於為什麼「唯一支持」很重要，羅智強解釋，這一次國民黨初選民調，民調題目裡面設定的假想敵是民進黨立委范雲，而其中在對比式民調部分，比重高達85%，可說是決勝的關鍵，但中間有一個弔詭的地方，如果問羅智強和范雲，各位一定會回答支持羅智強，於是他就得1分；但如果問其他國民黨的對手和范雲，大家選另一個人，那另外一個人，也得1分。

羅智強指出，這樣最後的結果，會等於羅智強在對比式民調的部分，沒有得分，這就是為什麼，所有要參加初選的人，都一定要向支持者強調「唯一支持」，因為初選民調問的問題，並不是在問你討不討厭范雲、討不討厭民進黨，是在問「你希望國民黨的誰出來參選立法委員？」

羅智強最後也懇託大家幫忙兩件事，第一，把民調的問題聽完，年齡、選區、學歷這些問題都照實回答就可以了；第二，不管問題裡面的選項是張三李四王五還是羅智強，都回答唯一支持羅智強。