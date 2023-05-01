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累死你的不是工作是同事！職場超討人厭「7種有毒同事」

文／Workworks職場人

「歹年冬，肖人多（台語）」職場上不怕遇到繁雜的工作任務，反而最怕遇到有毒同事！光是面對這些妖魔鬼怪的同事，誰還有力氣做事呢？本篇將分享《累死你的不是工作，是有毒同事》，職場人們快跟著編輯的分享，來看看身旁同事有沒有中獎（笑）！

職場有毒同事類型

1.媚上欺下討厭鬼

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首先職場常見有毒同事類型第一種為「媚上欺下討厭鬼」，基本上這類型的同事都很渴望職涯生涯攀到頂峰，特別會在上司面前展現自己，對同事和下屬反而充滿敵意，通常會事前尋找與有權有勢者的共通點，藉此開啟話題、拉近彼此距離，建議職場人們倘若遇到「媚上欺下」的同事，不要和他透露太多自己的事，如果被人抓住把柄，他們可是會無所不用其極的傷害你，好讓自己有更多機會出頭。

2.功勞小偷

只搶功勞不做事的人最討厭！職場常見有毒同事類型第二種為「功勞小偷」，這類型往往是我們身邊很親近的同事，且通常會先從一些小事著手，試看看對方能忍受到什麼程度，也善於掩蓋自己的惡劣行徑，為自己留足後路，書中作者建議如果職場上有「功勞小偷」同事，建議事前做好工作分配，彼此溝通務必達成共識，最後大家得確認是否都是做自己分內的工作。

3.職場惡霸

職場上最難以避免遇到掌控者（怕），常見有毒同事第三種為「職場惡霸」，這類型同事通常擁有豐富經驗、人脈和內幕情報的資深員工，職場上他們最看重獲得權力、掌握決策，建議職場人們遇到「職場惡霸」同事時，能透過制定訓練計畫，做任何事之前盡可能用白紙黑字詳盡寫明，才能避免任何人掌控團隊的命運。

4.搭便車慣犯

強大的工作團隊更容易讓人有坐享其成的機會！常見有毒同事第四種為「搭便車慣犯」，假設職場人們的上司主管，沒有建立自上而下的監督機制，這類型同事就會濫用團隊的責任感，進而產生搭便車的風氣，作者也於書中建議大家「良性競爭」能夠大幅減少搭便車的情況發生，可以針對員工進行表現排名，讓員工擁有更高的自主性，並透過績效獎金制度，有助於提升工作效率！

5.什麼都要管大師

什麼事都要管⋯什麼事都要碎念（可怕），職場常見有毒同事第五種為「什麼都要管大師」，往往造成此原因現象有可能是公司的主管層級太多層，容易導致管理者可能因為太閒，而變得整天雞蛋裡挑骨頭，還有一種情況是工作時間過於彈性，導致工作和生活界線變模糊，倘若職場人們遇到「什麼都要管」的同事，建議避免用概括性字眼攻擊對方，而是具體說明讓你感到不滿的地方。

6.搞不清楚狀況老闆

職涯任何階段都有可能遇到這種情況！職場上常見有毒同事第六種為「搞不清楚狀況老闆」，畢竟他們光是處理上頭交付的任務都忙不過來了，根本沒有多餘時間能指導你，或是常常在工作進入重要收尾階段才會開始過問工作進度（無言⋯），作者於書中分享大家遇到「搞不清楚狀況老闆」時，建議採用「輕推溝通法」的方式，適時適量提出要求。

7.職場心理操縱

職場上常見有毒同事最後一種為「職場心理操縱」，特別的是心理操縱和一般說謊不同處在於，操縱者會試圖孤立受害者、貶低受害者的價值，更激進的還會跟大家散佈不實謠言來推卸責任，建議職場人們遇到「職場心理操縱」可怕同事時，千萬不要當面指責操縱者的說謊行為，透過蒐集對方說謊證據、慢慢脫離關係，才有可能讓自己全身而退！

對於上班族來說，每天相處最久的人正是身旁同事，倘若不幸遇到以上「7種有毒同事」，不僅會降低工作效率，更會影響自身心靈發展，職場人們身旁有同事屬於以上類型嘛（笑），祝福大家都能遇到職場「好」同事啦！

【延伸閱讀】

同事變朋友？職場4招「人際關係排毒法」就算不能和睦相處也沒關係

社畜生存必看！解析「8種常見職場神經病主管」，暴躁型、搖擺不定型你最討厭哪種

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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