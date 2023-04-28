長輩忌諱「喜沖喜」！懷孕同事硬要去婚宴　她傻了：吃這頓很重要？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

有些長輩忌諱「喜沖喜」，擔心新娘神和胎神相沖，因此會勸孕婦不要參加婚禮。一名即將訂婚的準人妻也同樣擔心，就希望懷孕的同事不要來參加自己的訂婚宴，沒想到對方不聽，還說「包紅包不去吃很可惜」，讓她聽了相當無言，不知道要如何解決。

原PO以「吃這一頓真的很重要嗎？」為題在匿名公社發文，表示一名懷孕將近8個月的同事，堅持要去參加她的訂婚宴，爸媽聽到後都搖頭說不行，同事也幫忙極力勸阻，但懷孕同事仍堅持要去參加，還說「包紅包不去吃很可惜」。

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原PO不想佔對方便宜，便回應「不用包紅包沒關係」，結果懷孕同事反而生氣，表示「妳看不起我、針對我」，讓她十分無奈，「我不是怕她吃還是怎樣，如果是只有宴請朋友同事，我當然沒禁忌，但訂婚宴大多都是長輩，有些人就是很禁忌這種事啊」，直說現在在長輩和懷孕同事的夾擊下，她被搞得很難做人。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）

不少人看到後表示，「也是啦，萬一對方孩子事後怎樣，都可以牽拖到妳身上」、「如果真的雙方家長都有意見，那就私下講清楚，告知妳的難處，好好講，畢竟是喜事，不要搞到大家都不高興，如果真的是好朋友，就事後補請一頓好了」、「直接退回紅包，說長輩有禁忌」，但也有人分享經驗，「我那時候懷孕，剛好大姑結婚，就是避開那些儀式，餐廳照常去吃這樣子」、「我懷孕時也去吃喜酒也沒事啊，提點過就好，其他就是個人的思維和習俗了」。