酒駕拒繳罰款！「住豪宅擁名車」執行署扣他43萬保單　家屬秒還清

▲義務人繳費收據 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉一名朱姓男子為酒駕、毒駕慣犯，先前遭判囚，因逃亡通緝中，行政院執行署嘉義分署直接前往朱男住家追討20萬元罰鍰，竟發現他住著氣派別墅、停放名車，家人卻稱「無力代繳」，嘉義分署只好查扣朱男名下的43萬元保單，家屬聽聞才趕緊捧著現金，當場全數繳清。

朱姓男子是酒駕、毒駕慣犯，之前即因不能安全駕駛案，在107年間判刑6月易科罰金。惟朱男仍不知悔改，於109年8月26日再度酒後騎機車外出被警攔檢，發現他之前曾因酒駕被吊銷駕照，當場又拒絕接受酒精濃度測試，因此重罰18萬元罰鍰。之後朱男仍酒駕不斷，於109年8月11日又被法院以不能安全駕駛判刑6月確定，因朱男隱匿逃亡未到案執行，嘉義地方檢察署於109年11月10日對朱男發布通緝令，朱男欠繳罰鍰部分則移送行政執行署嘉義分署強制執行。

▲義務人住所外觀 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

嘉義分署受理執行後，執行人員先通知義務人繳納但其不予理會，執行人員之後到朱男中埔鄉的住處現場執行，發現該處係一獨棟別墅，內部陳設豪華，朱男妻子等人住於該處，但其妻表示朱男已離家多日不知其行蹤，並表示無力替朱男繳納罰鍰。 因該處住宅非義務人名下財產，執行人員無法查封執行內部財產，但自其與家人住處審視，義務人與他的家人應該有能力繳清罰鍰。

執行人員詳細調查義務人財產，透過高額壽險資訊連結作業，發現朱男有多件有效的人壽保險契約，並有2件保險契約已到期，累積的保單價值準備金金額達43萬餘元。

▲義務人住所陳設豪華，用的都是原木家具。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

因此，執行人員立即核發執行命令，扣押保險契約的保單價值準備金等受益給付。保險公司依嘉義分署執行命令查扣價值準備金後立即通知義務人，朱男家屬此時驚覺到事情的嚴重性就馬上與執行人員連繫，請求不要查扣保險金，執行書記官告知已扣押到保單價值準備金43萬餘元，此時如果他們仍不繳納，只有扣押收取保險給付金額抵繳罰鍰一途，朱男家屬立即帶來現金完全清繳。