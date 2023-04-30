呼應侯友宜兩岸「杯水論」？　朱立倫：中華民國是國、台灣是家

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜日前提出「中華民國是我的國家、台灣是咱的厝」的國家論述，鴻海創辦人郭台銘則是大談「鋼索論」，強調台灣就像個小人夾在中美衝突之間。對於這兩位國民黨2024總統主要候選人的說法，黨主席朱立倫今（30）日表示「中華民國跟台灣，一個是我們的國、一個是我們的家」，形同呼應侯友宜的說法。

▲朱立倫赴朱雲漢院士追思會。（圖／記者呂佳賢攝）

侯友宜於3月28日用台語表達國家論述，稱「中華民國是我的國家，台灣是咱的厝，重要的是讓台海穩定，所以我們叫中華民國，台灣是我們的家」，接著又在4月27日以「杯水論」比喻，認為中華民國是杯子，台灣是水，杯破水覆。至於其黨內競爭者郭台銘，則是透過臉書提出「鋼索論」，強調台灣就像個小人夾在中美衝突之間，只要領導人有不同的眼光，看到走下鋼索的經濟、科技、產業前景，就有辦法從政治的鋼索上走下來。

朱立倫今日下午出席「朱雲漢院士追思會」會前接受媒體聯訪，被問到侯友宜跟郭台銘的論述孰優孰劣？朱對此表示，國民黨最重要的目標就是捍衛中華民國，因為國民黨是創建中華民國的政黨，國民黨一定是捍衛中華民國，國民黨也最守護民主自由，也希望兩岸能夠和平，讓台灣人能夠過好日子，這是國民黨長期以來的目標，因為國民黨知道，任何傷害、破壞、摧毀中華民國的，都是會讓全民受害，台灣大家都會受害。

朱立倫接著說，「中華民國跟台灣，一個是我們的國、一個是我們的家，都是一體的」，相信這是大家共同的想法，不管什麼樣的主張，最重要的都是捍衛中華民國。而這番話跟侯友宜3月28日稱「中華民國是我的國家，台灣是咱的厝」，似有異曲同工之妙。