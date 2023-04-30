　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呼應侯友宜兩岸「杯水論」？　朱立倫：中華民國是國、台灣是家

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜日前提出「中華民國是我的國家、台灣是咱的厝」的國家論述，鴻海創辦人郭台銘則是大談「鋼索論」，強調台灣就像個小人夾在中美衝突之間。對於這兩位國民黨2024總統主要候選人的說法，黨主席朱立倫今（30）日表示「中華民國跟台灣，一個是我們的國、一個是我們的家」，形同呼應侯友宜的說法。

▲▼朱立倫赴朱雲漢院士追思會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲朱立倫赴朱雲漢院士追思會。（圖／記者呂佳賢攝）

侯友宜於3月28日用台語表達國家論述，稱「中華民國是我的國家，台灣是咱的厝，重要的是讓台海穩定，所以我們叫中華民國，台灣是我們的家」，接著又在4月27日以「杯水論」比喻，認為中華民國是杯子，台灣是水，杯破水覆。至於其黨內競爭者郭台銘，則是透過臉書提出「鋼索論」，強調台灣就像個小人夾在中美衝突之間，只要領導人有不同的眼光，看到走下鋼索的經濟、科技、產業前景，就有辦法從政治的鋼索上走下來。

朱立倫今日下午出席「朱雲漢院士追思會」會前接受媒體聯訪，被問到侯友宜跟郭台銘的論述孰優孰劣？朱對此表示，國民黨最重要的目標就是捍衛中華民國，因為國民黨是創建中華民國的政黨，國民黨一定是捍衛中華民國，國民黨也最守護民主自由，也希望兩岸能夠和平，讓台灣人能夠過好日子，這是國民黨長期以來的目標，因為國民黨知道，任何傷害、破壞、摧毀中華民國的，都是會讓全民受害，台灣大家都會受害。

朱立倫接著說，「中華民國跟台灣，一個是我們的國、一個是我們的家，都是一體的」，相信這是大家共同的想法，不管什麼樣的主張，最重要的都是捍衛中華民國。而這番話跟侯友宜3月28日稱「中華民國是我的國家，台灣是咱的厝」，似有異曲同工之妙。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
士林夜市爆衝突！　3黑衣人翻桌砸攤
獨／特斯拉駕駛出面了！遭控插隊下車狂吼　他還原動怒真相
大甲媽要回家了　鎮瀾宮周邊上萬人潮炸裂
快訊／新北男下車開槍畫面曝光！1人中彈　後方還有小孩過馬路
劉雨柔爆雙面女星真實身分！　網驚：沒消音
吉祥物被球迷打頭暈眩嘔吐　味全龍發出聲明
狗狗遭棄養　「徒步64公里」跑回舊家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

他驚爆「這事」批綠委只是投票部隊　喊話：政黨輪替才能解密黑箱

影／《航拍中國》台灣篇首播　我軍剪影片反擊：中共只看表面節目膚淺

馬英九稱兩岸「同屬中國」　朱立倫：國民黨2024是捍衛中華民國

郭台銘盼5／17「徵召我」　朱立倫：不是提名一人、是提最強戰隊

呼應侯友宜兩岸「杯水論」？　朱立倫：中華民國是國、台灣是家

轟「民進黨男人」整高嘉瑜　 游淑慧：要選就出來選

蔣萬安又跳票？競選顧問曾要「聯醫1院區增100長照床」　北市：不可能

馬英九希臘論壇批蔡英文　民進黨：失格失言令人遺憾

媒體人封「他」藍營史上最強參選人　曝這特質能吸南部票

侯友宜主張勞動節全國放假　郭台銘昔：假夠多！小孩放太多沒出息

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

當舖槍擊主嫌「鯨魚」抵台　黃國昌發文揭凶殘黑歷史

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

再混啊！4人躺沙發偷懶　老闆一上樓集體彈起裝乖

他驚爆「這事」批綠委只是投票部隊　喊話：政黨輪替才能解密黑箱

影／《航拍中國》台灣篇首播　我軍剪影片反擊：中共只看表面節目膚淺

馬英九稱兩岸「同屬中國」　朱立倫：國民黨2024是捍衛中華民國

郭台銘盼5／17「徵召我」　朱立倫：不是提名一人、是提最強戰隊

呼應侯友宜兩岸「杯水論」？　朱立倫：中華民國是國、台灣是家

轟「民進黨男人」整高嘉瑜　 游淑慧：要選就出來選

蔣萬安又跳票？競選顧問曾要「聯醫1院區增100長照床」　北市：不可能

馬英九希臘論壇批蔡英文　民進黨：失格失言令人遺憾

媒體人封「他」藍營史上最強參選人　曝這特質能吸南部票

侯友宜主張勞動節全國放假　郭台銘昔：假夠多！小孩放太多沒出息

陸飯店「大廳睡沙發」一晚435元　遭官方立案調查！

扶輪社攜手中華聖母基金會　烘焙彩妝打造失智友善

星宇航空經濟艙喝得到暖胃熱湯　頭等艙開司米輕質薄毯5萬一條

徒手擋下滑行遊覽車！澎湖大力神者身分曝...笑稱神明默默保佑

韓毒品入侵補教區！未成年人涉毒案件激增304%　檢方要求法院判死

低調買小坪數房　師父卻提「做1事」才會旺！他傻眼：好頭痛

搭台鐵隔壁乘客狂聊　她忍1hr受不了「拿手機做1事」！結局被讚爆

三重半裸刺青男跪馬路中吸膠　超危險！警一把搶走帶回管束

鯉魚社區香菇因乾旱產量大減7成　竹山鎮公所籲菇控趁盛產季選購

怪租客一籮筐　內行傳授房東自保密技

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

郭台銘酸投綠「生肺癌好了」　綠委：喪盡天良

賴清德珍奶都喝「全糖」！　笑曝：跑行程會買去車上喝

侯友宜主張勞動節「全國都休」　國民黨團力挺：不該一國兩制

侯友宜主張勞動節全國放假　郭台銘昔：假夠多！小孩放太多沒出息

國民黨5月17日徵召總統人選？　藍黨團：可能性非常高

張國煒稱「台灣觀光不如星國」惹議　他點政府2問題：不能怪業者

正妹議員跟大甲媽遶境　「露腰又露肩」笑喊：找回辣台妹精神

返台口誤希臘成「西藏」　馬英九機場談話全文曝光

郭台銘動作頻頻搶攻2024　她看侯友宜：資源最少、束縛最多

賴清德會保住高嘉瑜？　她親曝原因：國會過半關鍵在港湖區

媒體人封「他」藍營史上最強參選人　曝這特質能吸南部票

藍委迎接馬英九返台　游毓蘭：真的要大大給他一個讚

即／陳致中最新1189字聲明曝心情

新加坡受益陸客「台灣還是零」　連勝文挺張國煒

更多熱門

相關新聞

馬英九稱兩岸「同屬中國」　朱立倫表態了

馬英九稱兩岸「同屬中國」　朱立倫表態了

前總統馬英九今（30）日從希臘返台，在希臘演講時提到總統蔡英文喊「兩岸互不隸屬」違憲，外交部、陸委會對此齊聲譴責。國民黨主席朱立倫則表示，民進黨長期主張台獨，堅持反中、抗中、去中，讓台灣陷入危難中；至於馬英九喊出中國大陸與台灣「同屬中國」，朱立倫表示，馬英九是國民黨前主席，也是前總統，他有他的想法跟經驗。

郭台銘盼5/17「徵召我」　朱立倫：提最強戰隊

郭台銘盼5/17「徵召我」　朱立倫：提最強戰隊

轟「民進黨男人」整高嘉瑜　 游淑慧：要選就出來選

轟「民進黨男人」整高嘉瑜　 游淑慧：要選就出來選

民進黨批馬英九：失格失言令人遺憾

民進黨批馬英九：失格失言令人遺憾

媒體人封「他」藍營史上最強參選人　曝這特質能吸南部票

媒體人封「他」藍營史上最強參選人　曝這特質能吸南部票

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

甜不辣店內用喝到飽！女大生清空整桶挨罵

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

蕾菈懷孕6月羞認「昨天才行房」！

企鵝妹直播泡溫泉！「大尺度畫面」2萬人搶看

邱瓈寬兒子成183CM鮮肉！　「加入台饒廠牌」21歲現況曝

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚

爽男擁6妻　「訂製6m大床」每天睡一起

參加完鄰居喪禮「他竟慘死家中」　同桌5人全送醫

歐陽娜娜緊身私服曝「真實身材」！

忘記拿東西！人妻下車遭丈夫倒車撞死

企業老闆遭詐　「喂」一聲2100萬元沒了

狠母拿女兒換毒品　她穿Elsa洋裝遭性侵亡

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

「千年一遇空姐」生日曬超音波照報喜

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

更多

最夯影音

更多
遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳
納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面