媒體人封「他」藍營史上最強參選人　曝這特質能吸南部票

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體人封侯友宜藍營史上最強參選人　曝這特質能吸南部票

▲▼ 侯友宜出席2023新北市紀錄片奬優選名單發布會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者江采蓁／綜合報導

藍營2024總統徵召人選懸而未決，外界皆在猜測會是新北市長侯友宜還是鴻海創辦人郭台銘出線，雙方各有支持者。對此，媒體人董智森29日表示，侯友宜過去的經驗受到全民肯定，且是嘉義人出身，可能會讓國民黨在南部輸比較少，種種原因讓他直言，「侯友宜是國民黨從有總統選舉以來最好的人選。」

董智森在節目《全民平評理》中直言，很多媒體人、藍營內部的政治人物唆使郭台銘出來選，但他認為就是「沒機會」，因為黨內的立委支持很重要，而論輔選的強度，侯友宜比較熟悉地方，且過去的經驗又備受外界肯定，他舉例，侯友宜過去能把小孩從殺人兇手手中抱出來，就是一個英雄的形象。

此外，董智森也提到，侯友宜是警察出身，行事作風謹慎，正好是台灣現在需要的人才，且侯友宜還有一個很大的優點，就是南部人出身，他坦言，「國民黨從來沒有出產過這麼好的總統參選人」，侯友宜是嘉義人，所以在嘉義的選票很可能都會贏過綠營參選人、副總統賴清德。他指出，國民黨過去根本沒有人能在南部贏過綠營，所以只要南部少輸一點，中部維持住基本盤，北部就只是贏多贏少的問題，他最後強調，「侯友宜是國民黨從有總統選舉以來最好的人選。」

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