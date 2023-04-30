半小時找不到車求助！台中熱褲女轉個彎看到了...自嘲「金魚腦」

▲一名穿著熱褲的女子在鬧區找尋機車，找了30分鐘仍未找到，心急又內急。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名穿著熱褲的張姓美魔女，日前向友人借機車到火車站附近辦事，不料要回家了卻遍尋不著車子，她在鬧區找了30分鐘，找得心急又內急，只好求助巡邏女警，女警安撫情緒並請張女先去如廁，結果張女一個路口轉彎，機車就出現在眼前，張女糗得自嘲真是金魚腦。

台中市警察局第三分局立德派出所警員劉佳竺，日前晚間7點多在火車站附近巡邏時，慌亂的張女跑向自己求助「我找了30分鐘了，還是找不到摩托車」。張女表示，自己下午3點多向友人借機車至火車站附近處理公務，事情辦完要回家了才驚覺完全想不起機車停在哪裡，不僅心急得不知該如何向友人交代，自己更是內急得忍不住了。

劉員得知後，馬上確認機車並未被拖吊，也無他人使用跡象，這時張女總算稍稍放鬆心情，而強忍已久的如廁念頭也越來越強烈，劉員先請張安心的到附近的購物商場借用廁所，她會持續幫忙找車，沒想到張女才轉身過馬路走沒幾步，機車就出現在眼前，張女馬上開心地回頭報喜，感謝員警為自己帶來好運。

另一件同樣機車「失竊」的烏龍案件，發生在南屯區河南路四段，50歲洪姓女子向警四分局黎明派出所報案，指她的機車停在自家社區附近，隔天一早卻不見蹤影，著急地像熱鍋上的螞蟻，不停的抱怨治安不好，連機車停在自家門口都會被偷。

警員周文彬、黃志仁不但沒有任何不悅，還一面安撫洪女情緒，一面陪她返回社區調閱監視器畫面，發現洪女根本沒騎車回住家，這時，洪女突然大叫一聲，原來，她中途要去超商繳費，於是將車子停在超商門口，繳完費直接走回家，想到員警挨家挨戶陪同找尋機車，對比自己離譜行徑直說不好意思。