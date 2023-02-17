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83歲翁迷走街頭被警送回家　鄰居看到大驚：上周才被葬儀社載走

▲▼台中警方尋獲失智男，並載回家，不料鄰居大驚，他上周才被禮儀社載走，怎麼又回來了？（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方尋獲失智男，並載回家，不料鄰居大驚，他上周才被禮儀社載走，怎麼又回來了？（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市83歲有失智情形的張姓老翁日前在台中火車站後站迷路，徘徊在街上，員警獲報到場，費了好大工夫才確認身份，也平安將他載回家，不料樓下鄰居見狀嚇了一大跳，私下把員警拉到一旁低聲詢問「他上禮拜才被禮儀社載走，怎麼回來了？」員警瞬間背脊發涼「不會吧」。原來是同棟住戶、年紀相當的男子往生，加上張掛著尿袋、且多日未現身，才讓鄰居認錯人。

▲▼台中警方尋獲失智男，並載回家，不料鄰居大驚，他上周才被禮儀社載走，怎麼又回來了？（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第三分局立德派出所巡佐張永典、警員黃繼興，日前晚間8點巡邏時，獲報東區復興路、大智路口有迷失老人需要協助，2人趕往現場。

張姓老翁自稱從台北搭火車返回台中後，一直忘了回家的路，一直站在街頭，張男說話相當含糊，員警花了好一番功夫才拼湊出他的姓名及生日，只知大概位置，不知確切的家中住址，員警於是用警車載到住家附近詢問鄰居。

沒想到樓下1樓的鄰居看見張姓老翁後神色大變，木訥點頭表示張確實住在此處，沒多久將員警拉到一旁小聲詢問「他上禮拜才被禮儀社載走，怎麼回來了？」員警頓時背脊發涼，「不會吧、是我們載他回來的啊」，但鄰居仍堅信沒有認錯，他上周確實已被車子載走，鄰居們開始議論紛紛。

原來上禮拜同棟住戶有人辭世，同樣是老年人，年紀相仿，加上張男身上一直掛著尿袋，有1周以上沒有出現過，直覺應是年事已高的張男，才會發生這場「死而復生」的大烏龍。

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