通緝男百公里會女網友...路邊痴等糗被逮　悲傳簡訊：不用下樓了！

▲▼1名通緝犯從新竹騎百公里到台中要見女網友，結果沒等不到反而被警察盤查後帶走。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

新竹市27歲莊姓男子自知自己涉及洗錢防制法遭到通緝，打算下周去報到，報到前從新竹騎了1百公里到台中要見女網友一面，莊男在路邊等待，時而傻笑，時而左顧右盼，不料女網友還未現身，卻引來巡邏員警注意加以盤查，莊男坦承通緝犯身分，不斷拜託讓他見女網友「她快下樓了」，後來求情無效，莊男只能用Line跟對方道歉，叫她不用下樓了，莊男隨後被移送新竹地檢署歸案。

台中市警察局第四分局黎明派出所警員蔡昀穎、蕭榕男，日前晚間巡邏時，在黎明路與大業路口，見一名男子站在已關門的銀樓前自顧自地滑手機，時而對螢幕傻笑，時而東張西望，身旁停一輛沒有後視鏡的機車，於是上前盤查。

莊男面對警察詢問，主動說出通緝犯身分，並且已決定下周一（5月1日）會到派出所報到，不過報到前，想要見見女網友一面，因此從新竹騎了2個多小時機車直奔台中，拜託再給他一點點時間，女網友快要下樓了。

盡管莊男不斷求情，員警仍不為所動，執意要帶回派出所，莊男見說服不了，於是用Line向網友道歉，貼心的回覆「不用下樓了」，最後有如洩了氣的皮球般，懊惱地被警察上銬，認真痴情模樣令人哭笑不得，訊問後解送新竹地檢署歸案。