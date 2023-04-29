　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

通緝男百公里會女網友...路邊痴等糗被逮　悲傳簡訊：不用下樓了！

▲▼1名通緝犯從新竹騎百公里到台中要見女網友，結果沒等不到反而被警察盤查後帶走。（圖／民眾提供，下同）

▲▼1名通緝犯從新竹騎百公里到台中要見女網友，結果沒等不到反而被警察盤查後帶走。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

新竹市27歲莊姓男子自知自己涉及洗錢防制法遭到通緝，打算下周去報到，報到前從新竹騎了1百公里到台中要見女網友一面，莊男在路邊等待，時而傻笑，時而左顧右盼，不料女網友還未現身，卻引來巡邏員警注意加以盤查，莊男坦承通緝犯身分，不斷拜託讓他見女網友「她快下樓了」，後來求情無效，莊男只能用Line跟對方道歉，叫她不用下樓了，莊男隨後被移送新竹地檢署歸案。

▲▼1名通緝犯從新竹騎百公里到台中要見女網友，結果沒等不到反而被警察盤查後帶走。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局黎明派出所警員蔡昀穎、蕭榕男，日前晚間巡邏時，在黎明路與大業路口，見一名男子站在已關門的銀樓前自顧自地滑手機，時而對螢幕傻笑，時而東張西望，身旁停一輛沒有後視鏡的機車，於是上前盤查。

莊男面對警察詢問，主動說出通緝犯身分，並且已決定下周一（5月1日）會到派出所報到，不過報到前，想要見見女網友一面，因此從新竹騎了2個多小時機車直奔台中，拜託再給他一點點時間，女網友快要下樓了。

盡管莊男不斷求情，員警仍不為所動，執意要帶回派出所，莊男見說服不了，於是用Line向網友道歉，貼心的回覆「不用下樓了」，最後有如洩了氣的皮球般，懊惱地被警察上銬，認真痴情模樣令人哭笑不得，訊問後解送新竹地檢署歸案。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
逃馬國每天白飯配青菜！　鯨魚機上狂嗑：這幾天吃最好的
快訊／北市「最猛凶宅」頂樓墜落！　29歲女死亡
快訊／校園脫光！北大女學生「正面露點」回應了
女星澎湖民宿包棟「一進門傻眼」！　業者嗆：台北人就是這樣
西門町女斑馬線被撞翻！　「90度倒地」恐怖畫面曝
紅極一時跌下神壇！　爆紅社群宣布：裁員50%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市光復橋驚傳29歲男墜橋　卡河濱公園草叢...無呼吸心跳

聯華大火「腦肺嚴重受損」男搶救5天出院　醫師：感佩他的生命力

88槍案作案機車找到了！長滿藤壺沉水底　衝鋒槍持續搜尋中

又是「最猛凶宅」！獨上頂樓墜落隔壁工地　29歲女傷重不治

逃馬國遇開齋！每天白飯配青菜　「鯨魚」機上狂嗑炒飯...還討檳榔

行人地獄西門町版！貨車左轉猛撞　婦「90度倒地」恐怖畫面曝

策畫51槍轟當鋪！「鯨魚」應訊全程裝傻　3罪移送法辦

通緝男百公里會女網友...路邊痴等糗被逮　悲傳簡訊：不用下樓了！

策畫51槍轟當鋪！「鯨魚」潛逃馬國被捕　當地媒體大篇幅報導

班導尋逃家少女…揭開獸父性侵8年悲劇　噁心對話曝：我當你男友

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

萌弟展現精湛停車技術　熟練換擋＋專注調角度

漫威最團（吵）結（鬧）的天團！ 《星際異攻隊3》將踏上最後的征途！？

北市光復橋驚傳29歲男墜橋　卡河濱公園草叢...無呼吸心跳

聯華大火「腦肺嚴重受損」男搶救5天出院　醫師：感佩他的生命力

88槍案作案機車找到了！長滿藤壺沉水底　衝鋒槍持續搜尋中

又是「最猛凶宅」！獨上頂樓墜落隔壁工地　29歲女傷重不治

逃馬國遇開齋！每天白飯配青菜　「鯨魚」機上狂嗑炒飯...還討檳榔

行人地獄西門町版！貨車左轉猛撞　婦「90度倒地」恐怖畫面曝

策畫51槍轟當鋪！「鯨魚」應訊全程裝傻　3罪移送法辦

通緝男百公里會女網友...路邊痴等糗被逮　悲傳簡訊：不用下樓了！

策畫51槍轟當鋪！「鯨魚」潛逃馬國被捕　當地媒體大篇幅報導

班導尋逃家少女…揭開獸父性侵8年悲劇　噁心對話曝：我當你男友

北市光復橋驚傳29歲男墜橋　卡河濱公園草叢...無呼吸心跳

聯華大火「腦肺嚴重受損」男搶救5天出院　醫師：感佩他的生命力

交通罰款逾期未到案是詐騙　簡訊內容網址結尾可辨識

鼓鼓深夜突公開示愛十年女友大元　遭疑要結婚...唱片公司回應了

88槍案作案機車找到了！長滿藤壺沉水底　衝鋒槍持續搜尋中

陸駐日大使：「台灣有事就是日本有事」既荒謬又危險

高市推預售屋合約「預檢」　拿到建照最快7天可推案

又是「最猛凶宅」！獨上頂樓墜落隔壁工地　29歲女傷重不治

老外桃機找約砲！正妹等登機「被強吻」崩潰哭：樓梯沒監視器

快訊／校園脫光！　北大女學生「正面露點」回應了

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

韓國情侶來台旅遊女友陳屍相驗傷勢曝

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

圍毆澎湖孝子！當事人：怕他肇逃

韓女遊高雄猝死！男友涉殺人10萬交保

店員揪人妻過夜甜喊不戴　夫結局悲傷

基隆女童流利英文對答企鵝妹　超狂背景曝光

比YA女友人要「鄉民理性」：構成誹謗

見資策會提告內容　高虹安：太扯了

銀行借現金拍照騙詐團！車手上當被逮

小白車左轉鏟翻937萬賓士「暴力越野」

天坑特斯拉報廢！車主吞藥才能睡

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

新北當鋪51槍藏鏡人「鯨魚」起底　黃國昌揭黑歷史

「虐死男童埋屍」傳靈異！　骨骸埋樹5年重見天日

更多熱門

相關新聞

東警破情侶檔詐騙集團

東警破情侶檔詐騙集團

台東縣警察局刑事警察大隊在台東、花蓮等地，查獲7名自願性人頭帳戶、4名收簿手及收簿主謀謝女與張男情侶檔，被害人依詐欺集團指示，將金額高達新台幣2,000萬元匯入詐欺集團之人頭帳戶，全案依詐欺罪、洗錢防制法移請台東地檢署偵辦，主嫌謝女已遭法院裁定羈押。

7人擠4人房原因曝光　交帳戶洗錢先挑補給品

7人擠4人房原因曝光　交帳戶洗錢先挑補給品

給%≠可拍片！她幫吞吐被偷攝怒了　暗黑慾男下場出爐

給%≠可拍片！她幫吞吐被偷攝怒了　暗黑慾男下場出爐

快訊／陳致中遭判刑1年定讞　陳水扁6字回應

快訊／陳致中遭判刑1年定讞　陳水扁6字回應

陳致中洗錢案定讞　雄檢近日通知入獄

陳致中洗錢案定讞　雄檢近日通知入獄

關鍵字：

洗錢通緝犯黎明所女網友

讀者迴響

熱門新聞

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

韓國情侶來台旅遊女友陳屍相驗傷勢曝

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

辣人妻到警局探視！色警2度性侵喊：我愛妳

保時捷GT4違停！阿伯放大絕反擊　車主秒吃鱉

越式洗髮「全餐1500元」　內行人揭1條龍服務

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

Nikita干擾罰球出新招！

更多

最夯影音

更多
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛
許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面