企鵝妹「直播泡溫泉」一直叫　大尺度畫面曝！2萬人搶看：這免費的？

▲企鵝妹直播泡溫泉畫面。（圖／翻攝自企鵝妹twitch，下同）

記者朱祖儀／綜合報導

南韓人氣實況主「企鵝妹」近來展開徒步環島之旅，超艱難的旅行過程引發眾人關注。昨（29）日是她出發第6日，沒想到過程中不慎遺失包包，所幸遇到好心人，她為了答謝，因此決定大方曝光自己泡溫泉的畫面，超大尺度讓許多人看了大噴鼻血，驚喊「這是免費仔能看的嗎？」

企鵝妹環島之旅經過不少波折，29日她原本打算從基隆走到萬里，不過在路上不小心遺失了小包包，當晚還剛好下起雨來，讓她相當難過。所幸一名好心騎士撿到包包後及時歸還，還贊助她住宿金，企鵝妹為了感謝，特別直播自己泡溫泉的畫面。

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從畫面中看到，企鵝妹將攝影機架好後，穿著一身橘黃色泳衣入鏡，大致沖洗乾淨，就準備要進到溫泉池裡面。不過一開始因為水溫太燙，她還忍不住一直大叫，超養眼畫面隨即湧入超過2萬人觀看，還有許多網友在PTT興奮發文，「終於來到大家最想看的環節了，正在浴室放溫泉熱水準備更衣洗澡了，等下就會有香噴噴的畫面了」。

眾人紛紛留言，「真的要洗澡實況了」、「這是可以免費看的嗎」、「今天劇本太屌了」、「這旅館會不會天天爆滿」、「聊天室打字變慢了，你有頭緒嗎」、「身材真的不錯」、「要洗了，玩真的」、「太有誠意了吧」，也有人留意到水溫太燙，企鵝妹不斷大叫的畫面，「叫太大聲了吧」、「笑死，一直叫」、「企鵝嫌水燙也是很正常的」。

另外，還有人看到企鵝妹似乎因為多日扛著超重裝備，身上多了許多傷痕，心疼喊「手都是提東西的壓痕」、「瘀青昨天就有了淡淡的，今天越來越嚴重了」、「她全身是傷耶」、「腳都是傷，好慘」、「包包把自己的腳撞出一堆瘀青」。