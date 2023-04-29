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擁129萬粉「是企鵝妹4倍」！南韓更大咖女神來台　PTT驚：超正

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／pyoapple）

▲南韓更大咖女神要來台。（圖／翻攝自IG／pyoapple）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓實況主「企鵝妹」近日來台展開徒步環半島之旅，吸回不少台灣粉絲的心。就有網友表示，最近有另一位韓國人氣網紅要來台，「YT人氣近200萬追蹤的模特兒，今年在日本發行寫真」、「有腰有臀，又有Lookbook可以觀摩」，直呼相比之下，企鵝妹「只能說是小咖」，貼文引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板爆卦，「韓國模特兒蘋果姊姊要來台了」，文中表示，八卦板一直刷企鵝妹，但相比之下，企鵝妹只能說是小咖，因為「YT人氣近200萬追蹤的模特兒，今年在日本發行寫真，要來台灣參加花博開拓PF38（4/29-30），比較有人氣的來了！」並貼出網紅IG美照狂讚，「有腰有臀又有Lookbook可以觀摩，感謝YT演算法！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自IG／pyoapple）

▲南韓模特兒表恩智擁有超強童顏以及魔鬼身材。（圖／翻攝自IG／pyoapple）

照片一出，PTT爆出一陣熱論，「這個真的世界最頂」、「巴底超色的>///<」、「這個超正」、「這個是真的人氣爆表……真要來台灣？」「Lookbook很讚」、「這個眼神有夠勾，真的很阿嘶」、「她以前也在圖奇開，後來轉YT拍換衣服跟直播」、「原來是她，韓國紅到日本去」、「3X（歲）了還保持得很好，頂中頂。」

從IG截圖可以看到，發文帳號名稱是「pyoapple」，實際一搜，這位正妹名叫「표은지（Pyo Eunji，表恩智）」，自我介紹處寫下「Model／Youtuber」，追蹤粉絲數多達129萬，企鵝妹的IG追蹤數則是29萬。

據了解，表恩智現年約35歲，有著一張可愛童顏，身材卻超魔鬼，不只外型亮眼，還是美國密西根大學的高材生，並且擁有「CPA」會計師執照。她在美國拿到學位後，回國進入金融界就業，之後轉戰模特兒界，現在更是一名知名DJ（DJ Henney）、直播主、YouTuber，YT頻道擁有高達191萬的訂閱人數。

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