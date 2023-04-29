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企鵝妹都讚嘆！天才8歲女童熟稔程式語言　全英文快篩教學超流利

▲▼ 與企鵝妹流利對話的8歲女童文武雙全。（圖／翻攝自晴晴Serena YouTube）

▲8歲女童晴晴不僅語言能力強，同時也會彈琴、打鼓。（圖／翻攝自晴晴Serena YouTube）

記者黃資真／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」柳允進來台進行步行環島，28日晚間抵達基隆，遇到1名能用英文、西班牙文對話的小女童，流利程度連企鵝妹都讚嘆不已。事實上這名女童正是8歲的晴晴，不僅國小1年級就通過英國劍橋PET檢定，還在自己的YouTube頻道分享打鼓、彈琴，甚至能臨活運用Python跟ChatGPT。

▲▼ 企鵝妹環島遇超狂8歲女童 。（圖／部立基隆醫院牙醫師蔡宛儒提供）

▲晴晴用西班牙文、英文與企鵝妹對話。（圖／部立基隆醫院牙醫師蔡宛儒提供）

晴晴Serena的母親為衛生福利部基隆醫院牙醫師蔡宛儒，年僅8歲卻已通過全民英檢中級檢定、英國劍橋PET檢定，參加過大大小小的比賽，曾拿下奧林匹克數學競賽全國第6名的佳績，以及爵士鼓大賽冠軍金獎，興趣是跟著媽媽爬山，至今已挑戰超過14座百岳成功，可說是文武雙全。

▲▼ 與企鵝妹流利對話的8歲女童文武雙全。（圖／翻攝自晴晴Serena YouTube）

▲疫情期間，晴晴用全英文介紹快篩使用方式。（圖／翻攝自晴晴Serena YouTube）

不僅如此，晴晴在個人設立的YouTube頻道上，除了分享彈琴、打鼓的表演影片，同時她也是個小小工程師，可靈活運用python程式語言，甚至與最近超紅的ChatGPT結合，教大家如何做出翻譯機，以及全英文教大家如何使用快篩，小小年紀就能面對鏡頭流利說明，令人敬佩。

▲▼ 企鵝妹環島遇超狂8歲女童 。（圖／部立基隆醫院牙醫師蔡宛儒提供）

▲晴晴至今攀登超過14座百岳。（圖／部立基隆醫院牙醫師蔡宛儒提供）

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