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企鵝妹遭塞滿物資「慘變流浪漢」！粉絲見照超心疼：愈走負重愈多

▲▼企鵝妹被熱心民眾塞滿物資，手上提東西的模樣像極了流浪漢。（圖／翻攝PTT、企鵝妹Twitch）

▲企鵝妹被熱心民眾塞滿物資，手上提東西的模樣像極了流浪漢。（圖／翻攝PTT）

網搜小組／柯振中報導

南韓實況主「企鵝妹」徒步環台的旅途仍在持續當中，過程中有許多粉絲慕名上前拍照，更會贈送物資相助。不過，由於企鵝妹來者不拒，導致身上背滿了熱心民眾的物資，畫面曝光以後，讓許多粉絲感到心疼，直喊「台灣人不太會閱讀空氣」、「越走負重越多」。

企鵝妹23日開始徒步環台的挑戰後，已經連續多天狂走，目前人在新北萬里的溫泉會館休息。回顧這一路的過程，企鵝妹時常碰到熱情的台灣民眾，有不少人上前搶著合影，還會奉上物資，企鵝妹也從不拒絕、全數收下。

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▼企鵝妹手上多了一堆物資，看起來份量十足。（圖／翻攝PTT）

▲▼企鵝妹被熱心民眾塞滿物資，手上提東西的模樣像極了流浪漢。（圖／翻攝PTT、企鵝妹Twitch）

不過，後來有粉絲觀看直播，發現企鵝妹身上的裝備已經夠重，現在再加上滿手的塑膠袋，看起來非常像「火車站流浪漢」，為對方的負重感到心疼，更是傻眼直呼「台灣人是不是很自私，不太會閱讀空氣啊？」

▲▼企鵝妹被熱心民眾塞滿物資，手上提東西的模樣像極了流浪漢。（圖／翻攝PTT、企鵝妹Twitch）

▲▼企鵝妹徒步環台的旅程還在繼續當中，不過她手上被物資塞滿，看起來令人心疼。（圖／翻攝企鵝妹Twitch）

▲▼企鵝妹被熱心民眾塞滿物資，手上提東西的模樣像極了流浪漢。（圖／翻攝PTT、企鵝妹Twitch）

畫面曝光後，不少人立即留言調侃，「請正名韓國流浪漢」、「真的笑死，越走負重越多，她去別國走也沒這樣的事」、「你覺得送的人有在管她背多重嗎」、「覺得送水的真的不會看一下，企鵝妹根本沒手」、「她直播都寫不要再給她飲料食物開水了。」

▼不少人看見企鵝妹滿手物資，感到相當心疼，直言「台灣人是不是很自私，不太會閱讀空氣啊」。（圖／翻攝企鵝妹Twitch）

▲▼企鵝妹被熱心民眾塞滿物資，手上提東西的模樣像極了流浪漢。（圖／翻攝PTT、企鵝妹Twitch）

事實上，因為收到的物資實在太多，企鵝妹頻道的管理員已有張貼公告，因為現在企鵝身上的裝備已有相當的重量，希望不要再有人送水、飲料或食物，也希望在網路上能夠保持友善發言、不要隨意出征，謾罵或是惡意給評價，想要打招呼或拍照，也不要隨便亂停車，造成交通不便。

 

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企鵝妹遭塞滿物資「慘變流浪漢」！粉絲超心疼

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關鍵字：

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