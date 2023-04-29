企鵝妹環島「一直被斗內」　他驚：走到基隆買一棟房剛好

▲企鵝妹徒步環島中。（圖／翻攝自Instagram／yyj0728）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓人氣實況主「企鵝妹」日前展開「走遍台灣」之旅，引發關注。就有網友觀看直播時注意到，時不時就有人會斗內（Donate）企鵝妹，這樣一天可以賺多少錢？話題掀起討論，不少網友留言直呼，「看人斗內蠻療癒的」、「走到基隆買一棟剛好」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「企鵝妹斗內也太多了吧」為題發文，提到他觀看直播時，注意到企鵝妹不斷說著「Thank you very much」，原來是觀眾頻頻斗內。看著企鵝妹走路就能一直賺錢，讓他不禁感到好奇，這樣一天可以賺多少錢？

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貼文一出，底下網友紛紛討論道，「斗內都是老外吧」、「斗內榜在聊天室可以找到」、「斗的幾乎都老外」、「人家漂亮又勇敢，勇闖台灣行腳，你行嗎」、「也是夠拚啦，這種企畫真的自虐」、「意外嗎？阿宅的錢就是那麼好賺」。

▲企鵝妹步行環島。（圖／翻攝自Instagram／yyj0728）

事實上，企鵝妹約莫3年前曾在直播中不慎PO出斗內金額，總金額為35萬7865美元，換算後超過新台幣1000萬元。當時就有網友驚呼，「賺超大，而且搞不好是這幾個禮拜的事情而已」、「賺個5年就可以退休了」、「她這樣年薪應該破億吧」；不過也有網友認為，「企鵝實況內容是直播台前十名認真的，一點都不誇張」、「說真的沒看過哪個台女實況主比企鵝妹還拚體力的，常常實況12小時以上」。

據了解，目前仍有不少網友持續斗內企鵝妹，不過實際金額暫無法直接統計。