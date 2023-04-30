獨／內湖槍擊案槍手「河濱+爬水門」逃逸模式　與5年前這案雷同

▲黃姓槍手故佈疑陣逃逸，動線仍遭警方掌握，30日警方宣布逮捕11名涉案犯嫌到案 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

知名王姓節目製作人4月10日在內湖區康寧路3段自家社區附近，遭偽裝成外送員的槍手近距離連開15槍狙殺，左腿遭制式手槍射擊膝蓋兩槍險致殘廢，事後「外送員槍手」騎機車往內湖堤外道路逃逸；台北市區監視器密度堪稱全國之冠，但槍手騎車逃逸後，如同在黑夜中人間蒸發，再也找不到他與機車影像。

原來槍手犯案前，不但精心貼上同車款的偽造假車牌，槍手從新北市雙和區騎車到北市內湖區犯案現場，均多使用監視器較為稀少的河濱道路，他在康寧路僻靜的住宅社區開槍狙擊被害人後，騎機車往內湖彩虹河濱公園後將機車丟入疏洪渠道內，之後趁夜色從堤外便道往民權大橋方向，步行登上橋面後，反方向搭乘計程車往三重方向逃逸。

▲內湖槍案，槍手澎湖入海關畫面。

▲黃姓槍手故佈疑陣逃逸，動線仍遭警方掌握，警方查扣部分涉案槍彈 。（圖／記者張君豪翻攝）

槍手犯案逃逸方式相當專業，讓警方一開始搜索機車時，根據假號牌鎖加註於桃園的某位女性車主，另外影像消失也讓警方認定犯罪集團可能在堤外便道以貨車、其他工具運走犯案機車等方式犯案，直到警方4月下旬，鎖定機車遭推入河藏匿後，展度擴大影像追蹤，追出槍手步行逃逸方向。

專案小組發現槍手犯案後行為，與其他重大槍擊案件雷同之處：2018年7月間，台北市中山區濱江街發生廢土公會前王姓理事長，遭槍手近距離開槍案件，過程中槍手連開6槍擊中被害人腿部後逃逸，警方發現槍手就近逃入河濱公園後消失，過程跟內湖槍擊案槍手逃逸行徑幾乎雷同。

▲黃姓槍手故佈疑陣逃逸，動線仍遭警方掌握，30日警方宣布逮捕11名涉案犯嫌到案 。

濱江街槍擊案經過專案小組不眠不休抽絲剝繭，才發現槍手趁夜後在河濱公園內偽裝夜間運動民眾步行，之後攀爬上水門樓梯後，爬上大直橋搭乘計程車逃逸，規避警方搜捕。

「堤外便道+攀爬水門樓梯」方式幾乎成了竹聯幫寶和會小弟槍手在雙北市開槍犯案的標準逃逸SOP，內湖分局與台北市刑大30日宣布公同偵破的黃姓槍手內湖開槍案的前後共犯11人中，竟然無人在警方資料庫中有幫派註記，顯見該起槍擊案幕後有專業黑幫集團操盤，加上槍手犯案方式逃逸手法均與寶和會當年策畫案件雷同，內湖槍擊案是否與該黑幫有關，警方仍在深入追查。

【相關新聞】

►獨／網紅名醫涉詐保被拘提 顧芳瑜泌尿科診所喊冤：同行陷害

►獨／權威名醫涉詐保！檢警搜索「鳥科學先生」診所 拘提顧芳瑜

►獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣 瞄準就是要他殘廢

►獨／內湖掃射風向轉了！長輩為30億房地爭產 女婿衰淪代罪羊

►揭密台海驚悚浮屍潮！14越南人集資買黑金剛 偷渡遇難海巡慢半拍



