　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／內湖槍擊案槍手「河濱+爬水門」逃逸模式　與5年前這案雷同

▲黃姓槍手故佈疑陣逃逸，動線仍遭警方掌握，30日警方宣布逮捕11名涉案犯嫌到案 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃姓槍手故佈疑陣逃逸，動線仍遭警方掌握，30日警方宣布逮捕11名涉案犯嫌到案 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

知名王姓節目製作人4月10日在內湖區康寧路3段自家社區附近，遭偽裝成外送員的槍手近距離連開15槍狙殺，左腿遭制式手槍射擊膝蓋兩槍險致殘廢，事後「外送員槍手」騎機車往內湖堤外道路逃逸；台北市區監視器密度堪稱全國之冠，但槍手騎車逃逸後，如同在黑夜中人間蒸發，再也找不到他與機車影像。

原來槍手犯案前，不但精心貼上同車款的偽造假車牌，槍手從新北市雙和區騎車到北市內湖區犯案現場，均多使用監視器較為稀少的河濱道路，他在康寧路僻靜的住宅社區開槍狙擊被害人後，騎機車往內湖彩虹河濱公園後將機車丟入疏洪渠道內，之後趁夜色從堤外便道往民權大橋方向，步行登上橋面後，反方向搭乘計程車往三重方向逃逸。

▲▼ 內湖槍案，槍手澎湖入海關畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內湖槍案，槍手澎湖入海關畫面。

▲黃姓槍手故佈疑陣逃逸，動線仍遭警方掌握，30日警方宣布逮捕11名涉案犯嫌到案 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃姓槍手故佈疑陣逃逸，動線仍遭警方掌握，警方查扣部分涉案槍彈 。（圖／記者張君豪翻攝）

槍手犯案逃逸方式相當專業，讓警方一開始搜索機車時，根據假號牌鎖加註於桃園的某位女性車主，另外影像消失也讓警方認定犯罪集團可能在堤外便道以貨車、其他工具運走犯案機車等方式犯案，直到警方4月下旬，鎖定機車遭推入河藏匿後，展度擴大影像追蹤，追出槍手步行逃逸方向。

專案小組發現槍手犯案後行為，與其他重大槍擊案件雷同之處：2018年7月間，台北市中山區濱江街發生廢土公會前王姓理事長，遭槍手近距離開槍案件，過程中槍手連開6槍擊中被害人腿部後逃逸，警方發現槍手就近逃入河濱公園後消失，過程跟內湖槍擊案槍手逃逸行徑幾乎雷同。

▲黃姓槍手故佈疑陣逃逸，動線仍遭警方掌握，30日警方宣布逮捕11名涉案犯嫌到案 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃姓槍手故佈疑陣逃逸，動線仍遭警方掌握，30日警方宣布逮捕11名涉案犯嫌到案 。

濱江街槍擊案經過專案小組不眠不休抽絲剝繭，才發現槍手趁夜後在河濱公園內偽裝夜間運動民眾步行，之後攀爬上水門樓梯後，爬上大直橋搭乘計程車逃逸，規避警方搜捕。

「堤外便道+攀爬水門樓梯」方式幾乎成了竹聯幫寶和會小弟槍手在雙北市開槍犯案的標準逃逸SOP，內湖分局與台北市刑大30日宣布公同偵破的黃姓槍手內湖開槍案的前後共犯11人中，竟然無人在警方資料庫中有幫派註記，顯見該起槍擊案幕後有專業黑幫集團操盤，加上槍手犯案方式逃逸手法均與寶和會當年策畫案件雷同，內湖槍擊案是否與該黑幫有關，警方仍在深入追查。

【相關新聞】

►獨／網紅名醫涉詐保被拘提　顧芳瑜泌尿科診所喊冤：同行陷害

►獨／權威名醫涉詐保！檢警搜索「鳥科學先生」診所　拘提顧芳瑜

►獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣　瞄準就是要他殘廢

►獨／內湖掃射風向轉了！長輩為30億房地爭產　女婿衰淪代罪羊

►揭密台海驚悚浮屍潮！14越南人集資買黑金剛　偷渡遇難海巡慢半拍

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
蕾菈懷孕6月羞認「昨天才行房」！她破迷思：能做的都做了
冷空氣襲台！　北台溫度暴跌「不到20度」
快訊／國1成「大型停車場」　紫爆路段曝
高雄特斯拉硬插被叭　駕駛惱羞下車怒吼：不會讓啊！
郭台銘：若當選總統　將高端採購公文全部解密
手機狂跳「1詭異通知」　內行喊：不要點！曝超慘下場
16歲足球員玩抖音毀容！　媽一看認不出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

神奇片！彰化機車剎車不住撞左轉車　騎士翻越引擎蓋完美落地

獨／內湖槍擊案槍手「河濱+爬水門」逃逸模式　與5年前這案雷同

不肯排隊！高雄特斯拉硬插被叭　駕駛惱羞下車怒吼：不會讓啊

文教公司幫私校招生　竟提告討「總學費8成」當報酬…法官打臉

路口沒減速！高雄小黃撞飛貨車衝進遮雨棚　安全氣囊爆開2傷送醫

內湖槍擊案兇嫌逃亡動線曝！搭船到澎湖人間蒸發　研判已偷渡

快訊／抓到了！內湖製作人當街遭掃射15槍　警逮11名犯嫌

違法經紀業者刊登不動產招租廣告挨罰　紅牌重機拍賣抵償

快訊／連假第2天　國5紫爆回堵8公里

工程師玩抖音撩12歲少女！　竟互換下體照和影片

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

當舖槍擊主嫌「鯨魚」抵台　黃國昌發文揭凶殘黑歷史

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

嘴含尖叫雞憋叫大挑戰　輪流彈橡皮筋全程爆笑

神奇片！彰化機車剎車不住撞左轉車　騎士翻越引擎蓋完美落地

獨／內湖槍擊案槍手「河濱+爬水門」逃逸模式　與5年前這案雷同

不肯排隊！高雄特斯拉硬插被叭　駕駛惱羞下車怒吼：不會讓啊

文教公司幫私校招生　竟提告討「總學費8成」當報酬…法官打臉

路口沒減速！高雄小黃撞飛貨車衝進遮雨棚　安全氣囊爆開2傷送醫

內湖槍擊案兇嫌逃亡動線曝！搭船到澎湖人間蒸發　研判已偷渡

快訊／抓到了！內湖製作人當街遭掃射15槍　警逮11名犯嫌

違法經紀業者刊登不動產招租廣告挨罰　紅牌重機拍賣抵償

快訊／連假第2天　國5紫爆回堵8公里

工程師玩抖音撩12歲少女！　竟互換下體照和影片

幕後／賴清德3箭齊發搶青年票　綠青年軍倍增計畫曝光

買套套跟男友大戰　「超商阿姨1舉動」妹子尷尬爆：手快放下

外送叫咖啡　送來傻了「只剩冰塊」慘況曝！網笑：還以為拉茶

神奇片！彰化機車剎車不住撞左轉車　騎士翻越引擎蓋完美落地

賴清德會保住高嘉瑜？　她親曝原因：國會過半關鍵在港湖區

不拖了？傳國民黨5／17徵召總統人選　藍黨團：可能性非常高

夾進布丁、地瓜！最新「3款芋泥可頌」開吃了　限時買5送1

法國藝術家Jordane Saget中正紀念堂即興創作　作品保鮮期僅5小時

郭台銘贊成「有條件重啟核四」　蔣萬安：有討論是好事

英王加冕「哈利快閃英國」！　2小時內飛回美國替兒子慶生

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

企業老闆遭詐　「喂」一聲2100萬元沒了

特斯拉掉天坑沒人理　車主：已被拋棄

超警車被攔下！駕駛愣問：沒違法吧

即／抓內湖製作人當街遭掃射15槍　警逮11名犯嫌

為討債！百公斤女暴怒一坐「壓死她」

聯華大火重傷者搶救5天康復出院

又是「最猛凶宅」！29歲女墜隔壁工地死亡

韓國情侶高雄命案　「1關鍵」不尋常

韓國情侶來台旅遊女友陳屍相驗傷勢曝

快訊／蘆洲公寓火警！1男生命跡象

基隆女童流利英文對答企鵝妹　超狂背景曝光

博弈集團懷疑吞帳！他遭燙下體慘死

內湖槍擊案兇嫌12小時內到澎湖　研判已偷渡

更多熱門

相關新聞

內湖槍擊案兇嫌12小時內到澎湖　研判已偷渡

內湖槍擊案兇嫌12小時內到澎湖　研判已偷渡

4月10日內湖區康寧路3段發生的槍擊案，內湖警方與台北市刑大隊從4月28日兵分多路至新北市新莊、三重、土城區、澎湖縣馬公市等處所執行拘捕、搜索，查獲11名涉嫌幫助涉案槍手逃亡的共犯到案，並搜索涉案黃姓槍手住家，查扣手槍子彈35顆、擦槍工具等證物，目前全案依違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

即／抓內湖製作人當街遭掃射15槍　警逮11名犯嫌

即／抓內湖製作人當街遭掃射15槍　警逮11名犯嫌

德州5死槍擊案兇嫌在逃　鄰居抱怨噪音惹禍

德州5死槍擊案兇嫌在逃　鄰居抱怨噪音惹禍

德州小鎮5死槍案兇嫌在逃　最小死者8歲

德州小鎮5死槍案兇嫌在逃　最小死者8歲

男子不爽被騙停車費　槍殺騙子再約會

男子不爽被騙停車費　槍殺騙子再約會

關鍵字：

內湖警分局台北市刑大內湖區槍擊案

讀者迴響

熱門新聞

甜不辣店內用喝到飽！女大生清空整桶挨罵

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚

邱瓈寬兒子成183CM鮮肉！　「加入台饒廠牌」21歲現況曝

狠母拿女兒換毒品　她穿Elsa洋裝遭性侵亡

爽男擁6妻　「訂製6m大床」每天睡一起

歐陽娜娜緊身私服曝「真實身材」！

忘記拿東西！人妻下車遭丈夫倒車撞死

他買好市多冷凍莓　全家中獎發燒

「千年一遇空姐」生日曬超音波照報喜

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

企業老闆遭詐　「喂」一聲2100萬元沒了

「殯葬業龍頭」第二代登雜誌封面

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

更多

最夯影音

更多
遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳
納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面