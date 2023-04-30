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內湖槍擊案兇嫌逃亡動線曝！搭船到澎湖人間蒸發　研判已偷渡

▲▼ 內湖槍案，槍手往臺華輪前進畫面 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內湖槍案，槍手往臺華輪前進畫面 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

4月10日內湖區康寧路3段發生的槍擊案，內湖警方與台北市刑大隊從4月28日兵分多路至新北市新莊、三重、土城區、澎湖縣馬公市等處所執行拘捕、搜索，查獲11名涉嫌幫助涉案槍手逃亡的共犯到案，並搜索涉案黃姓槍手住家，查扣手槍子彈35顆、擦槍工具等證物，目前全案依違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

根據專案小組透露，涉案槍手黃嫌（30歲、妨害自由、毒品等多項前科）在警方資料上並無幫派註記，他家住新北市土城區，卻在開槍行兇前兩周就離家未回，警方調查出他被安排到新北市五股區山區陳男（65歲）的鐵皮屋內藏匿，上路前被交付制式手槍和子彈後喬裝送餐員行兇，10日晚間開槍導致王姓節目製作人左腿被子彈打穿兩槍，被害人左膝險遭打碎殘廢，教訓意味明顯。

▲▼ ▲▼ 內湖槍案，槍手澎湖入海關畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

▲槍手澎湖入海關畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

▲10日晚間內湖康寧路發生槍手當街掃射民眾的槍擊案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲10日晚間內湖康寧路發生槍手當街掃射民眾的槍擊案。（圖／記者張君豪翻攝）

之後槍手騎機車逃逸，警方調閱監視器面卻找不到犯案計程車，原來槍手犯案後直接加足油門把機車駛入南胡大橋旁排水圳後，讓河水漲潮淹沒，再搭乘計程車往三重地區逃逸；11日上午，黃姓槍手在三重搭乘同統聯客運到高雄後，當天下午搭船到澎湖馬公，之後完全沒有搭船搭機離開紀錄，專案小組懷疑他在澎湖當地搭船偷渡出境避風頭，目前正循線擴大追查。

▲▼ 內湖槍案，警方逮捕相關共犯 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼ 內湖槍案，警方逮捕相關共犯 。

▲▼ 內湖槍案，警方逮捕相關共犯 。（圖／記者張君豪翻攝）

北市專案小組28日動員近百名警力兵分多路至新北市新莊、三重、土城區、澎湖縣馬公市等處所執行拘捕、搜索，查獲林、許、李、劉、陳姓等11名涉案犯嫌到案，並搜索查扣子彈35顆、擦槍工具等證物，全案依違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌移送士林地方檢察署偵辦，深入追查犯案動機、幕後唆使者。專案小組辦案腳步不會停歇，將持續追緝逃逸槍手到案。

台北市政府警察局表示，治安工作絕不容許不法分子挑戰，任何違法犯罪警方一定以結合所有力量深入追查、緝凶，持續不懈執行檢肅掃蕩各項犯罪行動，賡續掃黑、肅槍、打詐、緝毒等工作，打擊犯罪絕不鬆手，以壓制不法分子氣燄，淨化社會治安，讓民眾能有安全、安心的生活環境。

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