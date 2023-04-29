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蛋價回穩！麵線攤老闆霸氣降價「賺太多會良心不安」　眾人全讚翻

▲隨著進口雞蛋陸續抵台上架、國內產地逐步恢復產能，近期雞蛋供應趨緩。（圖／記者董美琪攝）

▲隨著蛋價回穩、下降，部分業者也將蛋類料理調降。（圖／記者董美琪攝）

記者閔文昱／綜合報導

延燒一年多的全台蛋荒，隨著進口雞蛋陸續抵台、國內產地逐步恢復產能，近期雞蛋供應趨緩，順利讓蛋價慢慢下降。對此，有部分早餐店、麵線店、小吃店就將過去調漲的蛋類料理價格降回來，雖然調整幅度不大，但還是讓不少網友大讚是「良心店家」。

農委會主委陳吉仲26日表示，民眾排隊買蛋情形已經大幅度減少，而截至目前為止，國外進口雞蛋約1300多萬顆，已經有效抑制黑市價格，這個月市場交易價格就可以回歸盤價，每箱雞蛋約1000至1100元，每台斤約68至70元，預計5月初開始，民眾就可以輕鬆在市場、超市、賣場等通路買到雞蛋。

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▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

隨著蛋價回穩，新竹湖口一間麵線攤近日將荷包蛋和水煮蛋的價格調降5元，變回原先的水煮蛋10元、荷包蛋15元。業者受訪時表示，過去蛋荒一箱200顆的雞蛋要價1400元，如今大約剩1100元，價格少了300元，因此決定跟著成本反應降價，「賺太多我會良心不安，能降的就降、不能降就是成本有到那裡。」

除了麵線攤，新竹一家早餐店近日也貼出「調降公告」，內容寫道「親愛的顧客，由於雞蛋價格回穩，本店於112年4月26日起，含雞蛋之商品調降5元。造成不便，敬請見諒」。消息一出，隨即不少網友紛紛大讚，「優良店家，很多漲了就不會降」、「100個讚！良心店家，希望商家們都會調降，畢竟漲的時候大家還是消費呀」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／夏一跳早餐店～雞排堡～）

▲有早餐店貼出「調降公告」。（圖／翻攝自Facebook／夏一跳早餐店～雞排堡～）

有蛋行也透露，每年到這時節蛋價都會劇降，因天氣回暖，產蛋量增加而需求漸緩，加上一億個進口蛋陸續到貨，恐掀起另一波雞蛋滯銷，目前有登記在案的店家，都會把零售蛋價調回60至65元上下，批發價每箱1100元出貨，呼籲消費者每斤超過80元別買，不要成了冤大頭。

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