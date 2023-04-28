蛋價回穩「早餐店貼新公告」　新竹人一看讚爆：必須全力支持

▲店家公告。（圖／翻攝自Facebook／夏一跳早餐店～雞排堡～）

記者曾筠淇／綜合報導

當物價上漲，不少店家所販售的東西就會變貴，不過當物價回穩、下降，店家卻未必會再調整價格。值得一提的是，今（28）日就有網友在臉書社團分享新竹一家早餐店的「調降公告」，直呼必須支持！消息一出，不少網友也留言大讚店家有良心。

這名網友在臉書社團「新竹大小事」上發文，並標記「夏一跳雞排堡早餐店」的粉專，表示蛋價回穩了，所以店家要將價格調回去，這必須支持。

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從照片可見，店家貼出的公告寫道，「親愛的顧客，由於雞蛋價格回穩，本店於112年4月26日起，含雞蛋之商品調降5元。造成不便，敬請見諒」。

消息曝光後，就讓不少新竹人留言大讚，「值得肯定，很多店家都只會漲不會跌」、「100個讚！良心店家，希望商家們都會調降，畢竟漲的時候大家還是消費呀」、「優良店家，很多漲了就不會降」、「這個有良心，很少看到餐飲業調漲後有在調降的，必須全力支持」、「真的嚇一跳！佛心老闆娘」。

台北市蛋商公會理事長林天來24日表示，隨著進口雞蛋來台，緩解民眾排隊購買熱潮，目前雞蛋供應趨穩，價格也逐步恢復，目前箱蛋1箱約1100至1200元、市場散蛋每斤約60至70元，已與公告盤價接近，在停止報價4周之後，23日已重啟蛋價會議，決定維持產地價45.5元、批發價55元。