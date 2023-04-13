一家四口只吃1顆蛋！　地方媽媽教戰「超迷你荷包蛋」解蛋荒

▲全台大缺蛋，地方媽媽教戰「超迷你荷包蛋」解蛋荒。（圖／讀者提供）

記者楊惠琪／台北報導

國內面臨史上最嚴重蛋荒，民眾排隊搶蛋奇景遍佈全台。一名媽媽為了省蛋，從網路影片學到奇招，把雞蛋冷凍後，即可一分為四，把1顆雞蛋煎成4顆超迷你的荷包蛋，剛好滿足一家四口的雞蛋需求。網友直呼「地方媽媽很厲害」、「太強了！1/4蛋黃，怎麼辦到的」、「廚藝強大，但有問過地方爸爸的感受嗎？」。

住在新北市的張太太跟《ETtoday新聞雲》說，蛋荒已經持續好幾個月，身為都會區職業婦女，平日很難到傳統菜市場排隊買蛋，為了延長冰箱裡所剩無幾的雞蛋保鮮期，想起之前曾在YouTube看到冷凍雞蛋的料理影片，不但可以保鮮，還可以把雞蛋一分為四，一家四口可以一次只吃一顆雞蛋。

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張太太說，其實用1顆雞蛋煎成4顆荷包蛋並不難，首先，先把雞蛋放進密封夾鏈袋平放冷凍，待數小時後取出，確認雞蛋已經冷凍變硬，而冷凍後的蛋殼會有裂縫，循著裂縫剝殼後，將凝結成形的雞蛋切成4等份，再用小火慢煎，就會煎出4顆迷你版的荷包蛋，而且蛋黃意外的Ｑ軟好吃，別有一番口感。





▲全台大缺蛋，地方媽媽教戰「超迷你荷包蛋」解蛋荒。（圖／讀者提供）

張太太說，雖然進口雞蛋上架，但北部人口密集，買蛋還是比較困難，經常撲空，中南部相對比較好買，但是一盒洗選蛋從70多元到上百元都有，以往每周一家四口約吃一盒蛋，現在只好省點吃，她笑說，還好「超迷你荷包蛋」沒被家人抗議，反而因為迷你可愛，全家吃得很開心。