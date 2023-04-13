產蛋雞數再下探！　農委會坦言：光靠國內生產「明年也缺蛋」

▲農委會持續擴大進口雞蛋，補足國內產量不足。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋荒未解，農委會主委陳吉仲日前坦言，國內實際的雞蛋缺口比官方統計還多，從生產到通路端都有問題，不只今年，明年也可能面臨缺蛋。而根據農委會最新雞蛋產銷資訊，目前產蛋雞隻數為3055萬隻，較上周3116萬隻再減61萬隻，持續受氣候影響，產蛋雞數持續下探，而產蛋量仍與上周一樣，維持11萬1500箱（每箱約200顆）。

農委會畜牧處副處長江文全今（13日）表示，若純粹靠國內生產，明年的確也會有缺蛋問題，因為雞群調整更新，還需要一段時間調節，如果今年秋冬前正常投入生產，明年第一季可望恢復產能，但這是在不考慮疫情的前提下。

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江文全說，為了補足國內生產與國人需求的落差，農委會持續加大專案進口量能，4月將進口超過 3000萬顆、5月進口 7500萬顆、6月進口5000萬顆，至於7月因為相對是用蛋的淡季，將再視市場狀況再調度。此外，也將建立國內雞蛋滾動倉儲制度，確保雞蛋一個月安全庫存，建立5000萬顆（約25萬箱）的滾動倉儲措施。

針對農委會擴大進口專案，有蛋農擔心「專案進口常態化」，長期來看將扼殺蛋農生存空間。江文全表示，目前官方短期進口專案就是執行到年底，明年是否持續，還要再評估，但他強調，雞蛋本來就是自由進口的品項，當國內供給不足時，國內有需求業者也都會各自尋求進口的管道，農委會會尊重市場機制。