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鋒面進逼家門口「1地大雨特報」　晚間變天！灌春雨熱區出爐

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▲鋒面接近今晚變天，中部以北、東半部、西部山區將有降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面進逼家門口，已直奔台灣北部海面，氣象局針對馬祖發布大雨特報，預計晚間8時過後鋒面將慢慢南下，明天(30日)上午鋒面雨帶通過台灣，中部以北、東半部、南部山區將有陣雨，其中東部可能出現雨勢較大雷雨。

中央氣象局預報員趙竑表示，目前鋒面位於台灣北部海面，還沒那麼快下來，馬祖降雨明顯，預計今天(29日)晚間8時過後鋒面慢慢南下，明天(30日)上半天有機會通過，緊接著東北季風增強，今晚到明天(29日~30日)天氣不穩定，中部以北、東半部、南部山區有陣雨，尤其東半部雨勢比較大，也有雷雨機會，南部山區降雨則不明顯，偏向飄雨。

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趙竑表示，鋒面周日(30日)上半天就會離開，但受鋒面後端水氣影響，周日仍是降雨機率高的一天，下周一(5月1日)降雨開始逐漸趨緩，東半部仍有降雨，西半部山區也有降雨，中部以北平地則是局部短暫陣雨轉多雲，水氣將由西往東減少。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

下周二(2日)到下周五(5日)天氣穩定，各地多雲到晴，僅東半部有局部短暫陣雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨。

趙竑指出，下波梅雨鋒面，預期5月6日將有一道鋒面接近台灣，附近天氣比較不穩定，是否通過台灣以及強度等仍待時間近一點再觀察，7天之後天氣預測不確定仍大。

溫度部分，趙竑表示，今天(29日)溫暖，各地溫度高，都有31度以上，明天(30日)之後溫度會下降，明天北台灣整天溫度較低，約18到21度，其他地方低溫約降到22度，高溫還有27度以上；下周一(5月1日)清晨溫度差不多，下周一白天過後氣溫回升，北台灣回到23到24度，其他地方則變化不大。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

下周二(2日)過後轉南風，溫度將往上拉，各地高溫都有30度以上機會，南部近山區或花東縱谷局部地區，下周三、下周四(3日~4日)可能有局部地區接近36度高溫，預期鋒面接近前，下周六(6日)可能更熱，但還要觀察後續鋒面情況。

另今晚開始，台南以北、東半部沿海空曠地區，以及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風；下周三、四(3日~4日)馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

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