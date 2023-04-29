變天倒數！最後春雨夜襲2地　驟降10度時間曝

▲鋒面夜襲，北部、東半部有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

五一勞動連假登場，今周六(4月29日)受偏南風影響，白天高溫悶熱，最高溫上看33度，不過今夜間北部、東半部變天，最後一道春天鋒面殺到，將出現陣雨；明天周日(30日)北東仍有局部短暫雨，受東北季風影響，北部和宜花高溫將驟降10度，低溫下探18度。

天氣風險公司分析師廖于霆表示，今周六(29日)白天受到偏南風影響，全台以多雲到晴為主，平地天氣穩定，北部與東部山區午後有局部短暫陣雨。各地中午氣溫偏高，最高可達33度。

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今周六(29日)晚上，受到鋒面通過與東北風增強影響，北部和東半部，明顯變天，轉多雲有陣雨，中南部則較不受影響，僅雲量稍微增多，轉多雲到晴天氣。

▲未來一周降雨趨勢 。（圖／氣象局）

廖于霆表示提醒，周日(30日)白天，北部和東半部仍受東北風影響，多雲有局部短暫陣雨，中南部維持多雲到晴。氣溫方面，周日白天北部與宜花高溫大幅下降，白天最高溫只有20度左右，比前一天降了10度。中南部與東南部高溫降幅較小，約降3-4度，高溫仍有28-31度。低溫方面，北部與宜花低溫約18-19度，感覺有點冷，中部低溫19-20度，有點涼，南部與東南部低溫23-26度，還算舒適。

周日晚上，水氣減少，北部轉多雲到晴，東半部仍有零星雨。廖于霆指出，下周一(5月1日)各地天氣好轉，北部可望陽光露臉，中南部持續有陽光，且各地白天氣溫都明顯回升，北部東北部由寒冷轉舒適，中南部東南部中午又開始感到悶熱了。

廖于霆表示，下周一到下周六(1日~6日)台灣都位於南風區域，各地天氣大致穩定，只有山區有局部午後雷陣雨。中午高溫一天比一天回升。下波鋒面可能5月7日之後才會影響，但還有一周時間，變數較大，仍要持續觀察。