春季最後鋒面攪亂五一連假！雨炸3地　首波梅雨下周末灌水

▲明天晚間到周日鋒面通過，中部以北、東半部、南部山區有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

五一勞動連假首日變天，春季最後一道鋒面明天(4月29日)晚間到周日(30日)通過，中部以北、東半部及南部山區將出現陣雨或雷雨，其中東部有較大雨勢；連假最後一天、下周一(5月1日)降雨趨緩，下周二起天氣好轉。首道梅雨鋒面預計5月6日、7日報到。

中央氣象局預報員官欣平表示，明顯天氣變化將出現在明天周六(29日)晚上到周日(30日)，降雨明顯，下周二(5月2日)後天氣轉為晴朗。

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官欣平指出，明天(29日)白天東半部有局部短暫陣雨，下午過後西部山區、大台北地區也有局部短暫陣雨；明天晚上開始到周日(30日)鋒面接近、通過，中部以北也會出現降雨，東半部除陣雨外還有雷雨，且有局部較大雨勢，南部降雨偏山區，平地可能飄雨，主要降雨以中部以北、東半部為主。

▲未來一周降雨趨勢 。（圖／氣象局）

下周一(5月1日)降雨趨緩，水氣收乾，不過東半部及西半部山區仍有局部短暫陣雨，中部以北地區為局部短暫陣雨後多雲，其他地區為多雲。下周二(2日)起東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，5月2日至5日各地多雲到晴，僅東半部有局部短暫陣雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨。

首波梅雨鋒面也將在下周末報到，官欣平指出，5月過後進入梅雨季，預期5月6日、7日將有一道梅雨鋒面，不過後期預測尚久，降雨區和強度仍到時間近一點再觀察。

至於未來一周溫度，官欣平表示，明天(29)晚上開始鋒面通過後，東北季風增強，變冷時間將出現周日(30日)和下周一(5月1日)，北台灣降溫明顯，高溫有感降溫，明天(29日)高溫約31到33度，周日到下周一高溫僅剩21到23度，高溫落差大，最低溫略降，將從21度降到18度；中南部變化少，沒有高溫落差明顯。下周二(2日)將回溫到30度以上。

▼未來一周溫度趨勢 。（圖／氣象局）