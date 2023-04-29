2023臺灣國際空間設計鈦美獎起跑　張善政：從桃園出發邁向全球

▲桃園市長張善政(左)期許宋瀚霖理事長(右)主辦「鈦美獎」從桃園出發、邁向全球。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

為了讓更多年輕設計新秀、優質作品被肯定，並廣開國際能見度，由臺灣室內設計裝飾協會主辦，桃園市室內設計裝修公會及中華創意設計協會共同承辦的「2023臺灣國際空間設計-鈦美獎」，28日晚間舉行起跑揭牌儀式。桃園市長張善政出席活動中，期許「鈦美獎」從桃園出發、邁向全球，擴大台灣室內設計的創意能量並成為臺灣之光。

▲2023臺灣國際空間設計-鈦美獎起跑。（圖／記者楊淑媛攝）

「2023台灣國際空間設計-鈦美獎」大會主席、現任臺灣室內設計裝飾協會理事長宋瀚霖表示，舉辦「鈦美獎」活動緣起桃園市當時有亞太桃鼎獎，參賽人員均以兩岸四地為主，基於地方辦理的獎項，在國內被認為含金量較小，招件較為困難，因此協會採以辦理國家賽事目標，首辦這項國際設計大賽。

籌劃鈦美獎舉辦過程，相當不易，幸獲得包括擔任大會副主席的桃園市室內設計裝修公會理事長劉靜、中華創意設計協會理事長邱薰賢及全國各地相關室內設計公協會的協辦支持。

▲市長張善政頒發評審長証書給中華民國室內設計專業技術人員協會榮譽理事長趙東洲。（圖／記者楊淑媛攝）

宋瀚霖說，「鈦美獎」是華人設計界相互交流、精進作品的平台；也是擴大全臺設計師及亞洲、國際間的交流。賽事的評選分初/中/決選三階段，尤其在第一階段的初評就結合士、農、工、商，由一般市民的角度來做第一階段的評選，增加了市面上常被忽略的市場主流的作品，這也顛覆了有別其他設計競賽的評分角度，是值得大家正視的方式；第二、三階段評分就進入專業評審機制，絕對是公平、公正、公開的賽制。

大會副主席劉靜、邱薰賢指出，2023鈦美獎結合產、官、學、研界人才參與，將邀請亞洲及世界各國設計師參加這次大賽，結合產、官、學、研界人才希望能促進兩岸交流增加國際性的互動，提升產業競爭優勢及永續全齡住宅的發展，培育並拔擢優秀室內設計人才，獎勵其在室內設計產業的付出。

▲2023臺灣國際空間設計-鈦美獎大會副理事長劉靜(左一)。（圖／記者楊淑媛攝）

「2023台灣國際空間設計-鈦美獎」由中華民國室內設計專業技術人員協會榮譽理事長趙東洲擔任評審長、委由藝術家李達皓大師設計獎盃。