88槍案作案機車找到了！長滿藤壺沉水底　衝鋒槍持續搜尋中

▲88槍案作案機車 。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳韻如／台南報導

去年底九合一大選台南學甲爆發88槍槍擊案，檢方於14日偵結，並將主嫌洪政軍、孔祥志等8人涉違反槍砲彈藥刀械管制條例，依法提起公訴，但槍枝來源及作案交通工具始終沒有下落。不過稍早消息傳出，警方於28日下午於曾文溪尋獲犯嫌作案用機車，並將已經長滿藤壺的機車打撈上岸，目前正持續打撈作案槍枝，從機車尋找車主與共犯。

88槍案發生後，台南市政府警察局動員全局警力全力偵辦此案，經專案小組連日追查，將主嫌洪政軍及槍手孔祥志從大陸緝捕押解返台歸案。為能確實釐清案情及相關犯案過程，專案小組多次借提犯嫌至曾文溪指認棄置作案車輛地點，並委請南市消防局義消特搜中隊、海軍水下作業大隊等單位協助派員搜索河道，但因曾文溪底泥沙混濁，能見度幾乎為零，經多次打撈仍無所獲。

對此，專案小組仍不放棄，經聯繫海洋委員會海巡署艦隊分署，支援側掃聲納系統協助測繪定位，終於在28日執行探測打撈任務時，於曾文溪附近河道中偵測到機車形狀的物體，經海巡署、南市義消等單位派遣潛水人員協助確認後，順利將該作案車輛打撈上岸。經初步檢視車型確與孔嫌犯案時所騎乘車輛相符，後續將再追查機車來源，釐清有無其他共犯。