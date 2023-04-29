賣「A肝莓果」卻只肯退錢　消保會嗆好市多：該賠5倍賠償

▲好市多「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

記者許宥孺／高雄報導

好市多「科克蘭冷凍3種綜合莓」檢出A肝病毒陽性，全台至少有2萬名消費者有購買拍批次商品，業者雖公告可退貨，但仍有民眾不滿。消保會怒批，好市多常常「凸槌」，卻只是退錢了事，業者應該釋出誠意，適度的賠償消費者，此外，也應該公開食安檢驗流程。

高雄市衛生局於好市多智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品（有效日期2023/09/19）抽驗檢出A肝病毒，依法全面下架並銷毀。

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▲雄市衛生局前往好市多稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局通知請好市多提供銷貨清單，在高雄部分有2431名消費者曾經購買該批號產品，後續發簡訊提醒購買該批莓果的2431名消費者，目前已全數完成健康監測關懷通知，而全台估計共有超過2萬名消費者曾購入該批次商品。

高雄市消保官主任殷茂乾表示，截至昨日，未接獲相關申訴，市府也與業者取得聯繫，業者承諾會予以退貨，若消費者吃進肚而產生相關檢查費用，有醫療單據都可進行處理。假設不幸感染A肝衍生醫療賠償費用，而雙方認知差距過大，消費者可透過線上申訴，消保官會要求業者出面協調。

▲台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚。（資料圖／記者許宥孺攝）

台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚表示，目前未接獲此案相關申訴，依據消費者保護法規定，消費者可依合理範圍內提出原價賠償，另外可再提出1-5倍損害精神賠償，若未來身體出狀況，又可再提出醫療賠償。

此次好市多雖公告可攜帶會員卡和商品到賣場退貨，但仍有會員不領情，怒批「草菅人命！」對此，徐邦瀚說：「好市多退貨一向爽快，但是要額外的賠償？絕對沒有！」過去好市多就經常發生水果農藥超標，徐邦瀚認為，好市多常常「凸槌」，但都以退貨了事，應該建立完善的機制，才能釋出賣場的誠意；而政府也應該以食品安全衛生管理法開罰，且若不改善，還能連續開罰。

徐邦瀚也呼籲，好市多應該要公開食安檢驗流程，並且釋出善意，要有適度的賠償消費者，「不能再退錢了事，大家就惦惦了」。他強調，並非要打壓業者，可是要合理的要求，讓消費者覺得業者有釋出誠意賠償金錢或健康損害。