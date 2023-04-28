台南400讓國際觀光客看到甚麼？　藍軍嗆聲看到「滿城太陽光電板」

▲台南市議會上午進行籌辦台南400活動期中報告，國民黨團議員嗆內容了無新意，毫無創意亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會28日上午進行籌辦台南400活動期中報告，國民黨團議員看到期中報告大表不滿，活動經費高達10億，系列活動只是將原有活動串聯，毫無創意亮點，陣頭是文化資產都拍成電影卻沒列入，也沒規劃具紀念價值伴手禮，國際觀光客到台南400看甚麼？只看到民進黨毀了好山好水，只看到「滿城太陽光電板」。

議員尤榮智說，台南不是以200萬人口數升為直轄市，縣市合併10年來，台南人口減少3萬人，只剩185萬人，要行銷國際台南實力在哪裡？國際觀光客要倍增怎麼做？其實越在地的傳統文化藝陣等，越能吸引外國觀光客。

蔡淑惠說，翻開台南400期中報告，只看到主辦單位將台南市歷年來的活動結合在一起，卻看不到創新創意亮眼的活動，台南軟硬實力夠嗎？如何讓國際友人看到不一樣的台南，預算這麼多，應該跳脫窠臼。

蔡宗豪表示，陣頭都有拍成電影，是府城重要文化資產，三太子陣頭也是，也應透過台南400讓國際看到，台南有媽祖也有王爺，應學學大甲媽遶季活動辦的風風火火，路跑路線更可跟歷史文化景點結合，目前網路對活動聲量是負面的，網友不滿道路狹窄交通壅塞，花了10億人民納稅錢，台南市民有獲得實際福利？市民入場可以免費嗎？

王家貞指出，台南400是在搞歷史台獨嗎？把鄭成功拿掉，為何辦鄭成功祭祀？許多文獻都記錄鄭成功角色定位，不要分裂台灣人，搞荷蘭人有貢獻、日本人有貢獻，來自對岸的蔣中正和蔣經國難道對台灣沒有貢獻嗎？

盧崑福說，台南 400活動細部計畫在哪裡？活動沒有主軸空洞，主辦單位有味活動設計具價值的紀念性伴手禮嗎？遊客來要帶甚麼東西回家，否則，遊客到此一遊後猶如曇花一現。

方一峰說，宗教陣頭文化是府城重要文化，期中報告卻沒提，明年是香科年，台南市好多廟宇會辦大型作醮、陣頭、遶境等相關活動，少子化嚴重，明年廟宇都擔心找不到人，37區在地各項特產，市府活動編十億應協助來行銷台南。

林美燕說，期中報告看不到台南跟台灣的關聯性，只看到荷蘭在台南的紀錄，完全看不到鄭成功在台南的歷史痕跡，也看不到起源於南區的台灣第一鹽。



林燕祝和蔡育輝則怒說，台南400應該增列，民進黨失敗的綠能政策，水電共生、魚電共生、農電共生、河川共生、水庫共生，讓國際觀光客到台南實際看到，民進黨執政對這片美麗土地的荼毒，府城的好山好水已慢慢消失，放眼望去，只看到「滿城太陽光電板」。