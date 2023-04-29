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銀行借她470萬拍照！她反騙「茶葉+假鈔」詐團信了　車手被逮傻眼

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

台南一名女子透過LINE股票群組，與公司的「理財經理」聯繫要投資，一口氣就要出資470萬，但幸好女子付款前及時警覺，與警方聯合以470萬的「假鈔+茶葉」誘使車手出面取款，雖然過程中詐團也相當狡猾，面交地點一改再改，讓警方數度奔波，但最後仍成功將滿臉錯愕的車手逮獲，並持續追查幕後操作的犯罪集團。

▲▼ 台南警470萬假鈔引詐騙車手。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南警在超商內逮獲21歲詐騙車手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

住台南市的50歲邱姓女子，日前因朋友介紹，以LINE加入號稱「財富創造公司」之股票投資群組，深受名師精準投資及高額獲利所吸引，邱女在群組表達想投資時，該公司馬上就有自稱理財經理私訊連絡，並相約面交投資款項470萬元。

但也幸好邱女交付款項前，想起曾在銀行看見派出所員警攔阻詐騙案件，心生疑慮，於是致電派出所詢問。海安所長陳柏文一聽又是詐騙手法，立即告知這就是場騙局，同時也獲知雙方相約面交，於是決定一同聯手來誘取取款人出面。

▲▼ 台南警470萬假鈔引詐騙車手。（圖／記者林悅翻攝）

▲警方向銀行商借470萬現金拍照，以取信詐團。

而詐騙集團也有備而來，先是要求邱女拍攝現金470萬的照片，警方為讓對方鬆懈心防及信任，也前往銀行商請拍攝百萬元現鈔照片，車手一看照片、急忙相約27日晚間南下取款。

但詭計多變的詐團也刻意突然變換面交地點，從連鎖咖啡店到速食店、又變更至超商，讓埋伏警力要跟著奔波移轉，其中海安派出所所長陳柏文也佯裝遊客於超商外監控，一見車手終於出面，要拿取以假鈔、茶葉偽裝成綑的現金袋時，馬上衝入超商表明身分控制逮捕，將一臉錯愕之21歲邱姓車手帶回，現場查扣投資公司之印鑑、收據等證物。

全案調查後將邱嫌依違反詐欺、組織犯罪條例等罪嫌移送臺南地方檢察署偵辦，並經檢察官聲請羈押，也將持續追查幕後犯罪集團共犯。

▲▼ 台南警470萬假鈔引詐騙車手。（圖／記者林悅翻攝）

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