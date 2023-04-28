他車禍失能痴呆！被抓包行動自如搬鋁梯　真相是集團詐保3千萬

記者林悅／台南報導

台南市刑警大隊毒品查緝中心溯源專案組，日前接獲國內某保險公司報案，指稱該公司保戶疑有投保多筆失能險，再以「偽殘」申請理賠情形，經報請台南地檢署檢察官廖羽羚指揮刑大、台南市調查處及市警麻豆、善化、第二分局共同偵辦，破獲保險員家族欲詐領保險金3000萬元，全案由檢方起訴。

▲台南檢警調聯手破獲1起保險員家族偽殘詐領3千萬保險金案，共緝獲李姓主嫌等9人，檢方提起公訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查發現，本案係台南市某車廠老闆33歲李姓主嫌及翁姓母親、李姓妹妹均為保險公司業務員，該車廠僱用汽車維修員暨被保險人李男（28歲），透過雇主家族成員陸續為李男投保多筆失能及重大傷病保險，並將保險受益人登記在家族成員名下。

後因被保險人李男於2021年7月間發生車禍受傷，明知受傷程度未達失能標準，定期至該地區大型醫院醫療並進行各項檢測評估時，偽裝行動不便、神情呆滯，使醫師開立與真實身體狀況不相符診斷證明書，再由其他家族成員負責申請身心障礙手冊及提供帳戶收取詐保款項，而保險公司派員側訪時，發現李男平時行動自如，可騎機車、搬運鋁梯及正常工作維修車輛，顯與無工作能力之失能情形不符，疑有詐保情形。

專案小組於2023年1至3月多次發動搜索、拘提查緝專案勤務，陸續查緝集團成員9人到案，查扣帳戶存摺、保險費繳款通知書、監視器主機等證物，經深入追查發現，李姓主嫌未給付員工李男薪水，竟為其投保多筆失能保險，且為順利詐領理賠金，於保險理賠員查訪時，由李男假裝癱瘓、無法行動，以符合失能理賠標準；計算若詐保成功，將可獲得約新台幣3千萬元鉅額理賠金，全案詢問後依法移送台南地檢署偵辦，其中主嫌母子翁、李嫌及被保險人李男共3人為法官裁定羈押禁見，全案於28日為檢察官起訴，移審台南地院。

刑事警察大隊大隊長林宏昇表示，不法犯罪集團藉熟稔金融保險業務程序，利用漏洞企圖詐領鉅額保險理賠金，嚴重破壞我國金融保險制度；台南市警局責無旁貸，戮力打擊詐欺集團，全力維護市民朋友生命、身體、財產安全及社會公平正義。