感受閃爆燃危險！花蓮實火閃爆燃櫃演練　培育16名種子教官

▲▼實火閃爆燃櫃演練，讓消防員體驗極端火災現象所帶來的巨大壓力及風險。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮消防局為強化消防同仁識別火災極端情境變化及濃煙判讀能力，及實火環境下熟悉並控制各種熱現象，去年6月向厰商採購法國燃燒櫃一只，歷經漫長交貨等待，終於在4月24至28日辦理首場燃燒櫃操作種子教官培訓，透過真實的燃燒情境，讓消防員能熟悉並掌控火災發展的各種情況，強化救災效能與安全。





此次訓練由燃燒櫃厰家承攬，特別聘請2位法國原廠認證專業教官：Ludovic Descollonges先生與Serge Deschamps先生，並由王頌為先生擔任全程專業翻譯人員，安排5天課程預計培訓本局16位消防同仁取得原廠認證種子教官。

課程安排先是進行燃燒櫃械具介紹、結構物件安全檢查、木材燃料挑選事宜，講解燃燒室內木材堆置、點火技巧，在每次燃燒訓練前，必須挑選專責控門手、安全官，負責訓練全程之操作、解說及安全事宜。

▲特別聘請2位法國原廠認證專業教官授課。

教官為了讓學員能參透原理，穿插室內課程介紹火災成長曲線、發展進程、開口大小的影響、燃料負載的影響、能量轉移等等學理，並在實際燃燒訓練中製造出閃燃（Flashover）、爆燃（Backdraft）、FGI（Fire gas ignition）等熱現象，讓消防員體驗極端火災現象所帶來的巨大壓力及風險，並學會透過開口控制來調整火災成長、溫度、煙層製造，藉由觀察濃煙顏色、流速、濃度等物理特性，學習預判各種熱現象產生的能力。

▲5天課程預計培訓16位消防同仁取得原廠認證種子教官。



參與訓練的消防員表示，經歷這樣的訓練後更了解火災的發展、危害控制及應變方式，對於未來處理火災、爆炸等緊急情況有更多的自信與能力。

此外，透過訓練也能讓他們熟悉水霧點放降溫的使用，確保在緊急時刻能夠迅速、正確的處理火災，避面極端熱現象發生，花蓮縣消防局表示，此次培訓16位種子教官未來將持續精進並推動火災搶救訓練及體驗課程，提高本局警義消同仁的火災搶救與應變能力，共同守護花蓮縣民安全。

