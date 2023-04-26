警察「接受軍事訓練」成第二陸軍？　她揭殘酷現實：9成沒用過電擊槍

▲台海兵兇戰危，現在連警察都必須「接受軍事訓練」。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

國民黨立委游毓蘭日前在質詢時指出，內政部警政署規劃下月起以4週時間培訓戰術師資種子教官，課程內容很嚇人，不是過去習慣的打擊犯罪，而是各式兵器教練、手榴彈實彈投擲、小部隊戰鬥等，質疑政府要讓警察成為國軍、第二陸軍。對此，民眾黨台北市議員林珍羽25日也在《新聞大白話》節目痛批，「蔡政府你真的是對不起軍警！」

立法院內政委員會在24日審查「地方制度法部分條文修正草案」，國民黨立委游毓蘭質詢時指出，她23日晚間收到很多警察弟兄的資訊，指警政署今年的戰術師資種子教官培訓班課程，規劃自5月22日起以4週時間，前2週在鳳山軍方單位進行「輕兵器訓練」，後2週在警政署反恐訓練中心進行「戰術戰技訓練」。

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游毓蘭說，上課內容很嚇人，不是過去習慣的打擊犯罪，而是各式兵器教練、手榴彈實彈投擲、小部隊戰鬥及城鎮限制空間戰鬥等，種子教官受訓完畢後，還要調訓10個梯次，總共5500人。

對此，內政部長林右昌則聲稱，警察要成為第二陸軍完全是以訛傳訛，政府要防護關鍵基礎設施，必須加強相關訓練，但不等於警察要去從事軍事工作或行動，這完全是兩回事，「警察絕對不會去從事軍事工作或行動，這必須嚴正澄清。」

民眾黨台北市議員林珍羽為此則在節目《新聞大白話》中指出，現在8萬名警察從來沒有滿編過，同時又限縮他們加班的時數，很多人上限就是80小時。很多機關超過80小時，是讓你加班，但是不給你加班費的！光這一點，這些訓練要用他們在職的時間？排班的時間？還是要他們加班去受訓練？

林珍羽坦言，光這一點，蔡英文總統跟官員們就要想清楚，提這件事情到底是愛台灣還是害台灣？警察的警備長年不足的狀態下，要他們再去做這些訓練，合理嗎？光是防彈背心，全台灣所有的警察有沒有一人一件？相信只要所有民意代表下去索資，沒有一個單位是一人有一件防彈背心的。光這些警備都不足的狀態下，怎麼有臉去要求警察，還要再去受軍事訓練？

林珍羽還提及之前的台南殺警案，直呼警察為了開一槍、打一發子彈，為了自我防護，都要寫一篇報告了。現在叫他們去做軍事訓練？請問這是我們現在給警察的環境嗎？在台灣警備不足的狀態下，有9成的警察根本連電擊槍都沒有用過！

林珍羽更痛批「請問一下，內政部、警政署，你們在幹嘛？」，她強調在沒有提供完整裝備的狀態下，連第一線的員警都沒有辦法做好基本防衛，安心做人民保母的時候，請問他們要怎麼樣越過國軍去保衛國家。這是蔡政府要去想清楚的，這些預算通通都沒有去編列，還要去強壓這些警察？

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