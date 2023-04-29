環保城市不虛傳！　花蓮資源回收3度蟬聯特優等獎

▲▼花蓮全縣各場所、景點及辦理活動都力行減塑、減廢資源回收目標。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院環境保護署公布「111年度源頭減量及資源回收工作績效考核計畫」考核結果，花蓮縣勇奪「特優等獎」，這是三連霸極高殊榮，獲團體獎勵金150萬元。花蓮市與吉安鄉、鳳林鎮、豐濱鄉公所也同時榮獲鄉鎮市優等獎，各得團體獎勵金30萬元，地方各界同感振奮！

縣長徐榛蔚率縣府團隊積極致力推廣「淨零綠生活」概念，以「零浪費低碳飲食、使用取代擁有、全民對話、低碳運輸網絡及淨零循環建築」為主軸，推動環保月不塑旅遊、東大門全面使用環保餐具、蔬氧VO2、洗衣精補充站、VR虛擬實境體驗宣導、低碳旅遊、袋袋愛分享、免廢市集、全民節能減碳競賽等，不一而足，減碳量達18,799,582kgCO2e，各項創新作法獲環保署高度肯定，因而榮獲特優等獎。

環保局指出，連續3年榮獲全國資源回收考評最高榮譽，首要感謝全縣鄉親優質環保素養，能夠積極配合各項源頭減量及資源回收作業，也要感謝各鄉鎮市清潔隊員在整理環境清潔外，仍用心執行源頭減量與資源回收，才能永續維護好山好水花蓮這塊淨土環境。

但因花蓮垃圾量逐年增加，宜蘭縣焚化爐常態性歲修，以致花蓮垃圾發生無處去化窘境，環保局呼籲鄉親及遊客做好垃圾分類，減少使用一次性用品，才能讓花蓮縣早日實現「零廢棄、全回收」的目標，大家持續源頭減量與回收資源，想方設法讓追求綠生活成為時尚。