台灣Pay推進春日趴！無現金交易輕鬆付又賺回饋　民眾搶體驗便利快感

▲「2023 ETtoday好朋友春日趴」上周六（22日）在臺灣當代文化實驗場 C-LAB熱鬧登場，主題活動內容豐富，有人氣歌手開唱、又有小農文創市集可以逛，吸引滿滿人潮參與，吃喝玩樂一整天。（圖／記者林振民攝）

消費中心／台北報導

在眾多粉絲期盼下強勢回歸舉辦的「2023 ETtoday好朋友春日趴」，上周六（22日）在臺灣當代文化實驗場 C-LAB熱鬧登場，活動從早到晚人潮不間斷，粉絲們卡位看人氣歌手精彩表演，家長帶著小朋友挑戰綠色闖關響應環保愛地球，還有好吃好買好逛的小農文創市集，在悠閒的假日時光中，大家度過了一場最嗨的音樂野餐派對，同時收獲滿滿，因為這次台灣Pay一同參加，讓不少人體驗到行動支付的便利性，結帳付款一秒完成，錢包完全不用拿出來，直呼「真的太方便了！」

今年春日趴主題內容豐富，活動當天有眾多攤商進駐市集，不只好玩又有好康可以拿，手繪插畫、手作編織、金工飾品等各式各樣文創商品，更是讓大小朋友逛得意猶未盡，例如有生活藝術家以台灣山岳之美為主題帶來相關畫作，也有日本插畫家擺攤希望讓更多人知道貓的魅力，每一攤風格各異、極具特色，除了吸引目光，也透過購買來支持好作品；另外，現場展售了來自汐止農會嚴選的新鮮蔬果農產及果乾、零嘴、茗茶等，也是必逛的重點，不少人試吃後立刻下單，打算買回家後仔細品嚐美味。

▲▼活動當天，有台灣Pay攤商進駐，使用行動支付就能一秒完成交易，不必掏錢等找零，讓現場體驗的民眾大喊「超便利！」（圖／記者周宸亘攝）

▲▼各式各樣文創商品和農特產好物，吸引民眾目光上前邊逛邊挑選。（圖／記者周宸亘攝）

最特別的是，這次攤商採用了無現金交易方式，只要使用台灣Pay，配合店家QR Code掃碼，輸入付款金額後立刻完成付款，或是對著販賣機感應一下，一機在手就能輕鬆購物，不必再掏錢、找零，既省下不少結帳等待的時間，後疫情時代下也降低了接觸傳染風險，讓很多還沒嘗試過行動支付的人，趁此機會親自感受便利生活的數位體驗，加入台灣Pay官方LINE好友、按讚FB粉絲團及追蹤台灣Pay Instagram帳號，來掌握更多最新優惠情報，同時在台灣Pay活動攤位上開心領取了多項限量好禮。

▲▼台灣Pay是目前國內最多家銀行金融卡可綁定的行動支付，除了消費，還能用來轉帳、繳費、繳稅，服務多元，在春日趴活動攤位上，不少民眾手機下載加入台灣Pay行列並領取多樣限量好禮之外，也立即追蹤官方粉絲團，掌握更多最新優惠情報。（圖／記者周宸亘攝）

目前國內37家銀行已有提供「台灣Pay」服務，透過「行動銀行」APP或下載「台灣行動支付」APP，快速申請台灣Pay後，用戶綁定金融卡或信用卡，即可享受多元服務，只需一支手機就能走透透，不管是超商超市、百貨、旅遊住宿、餐飲或商圈市集，到特約商店購物消費掃一下就好，凡使用指定銀行「行動銀行」APP或透過「台灣行動支付」APP綁定指定銀行之金融卡，進行掃碼轉帳，今(112)年行動轉帳再享0手續費，一機在手「無所不Pay」，約朋友們一起出外野餐採買，也能用台灣Pay隨時轉帳分帳給朋友，還免手續費。此外，水電費、瓦斯費、保險費以及接下來的報稅季，通通都能用「台灣Pay」在線上輕鬆繳完，不用再跑去超商，也不怕帳單過期。

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