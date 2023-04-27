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建構優質安全大台南　跨局處協調以強化城市抗災韌性

▲台南市政府在消防局6樓會議室召開公共安全議題研討會議，由各局處提報業務工作項目，以達到跨局處協調整合強化城市抗災韌性目的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府在消防局6樓會議室召開公共安全議題研討會議，由各局處提報業務工作項目，以達到跨局處協調整合強化城市抗災韌性目的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府在消防局6樓會議室召開公共安全議題研討會議，由各局處提報業務工作項目，另針對有教育意義及市政新知進行溝通宣達，以達到跨局處協調整合強化城市抗災韌性目的。

有鑒於2021年彰化縣喬友大廈及高雄市城中城大樓火警造成重大傷亡，台南市政府工務局自2023年起針對8層以上未達16層H2類組建築物公共安全檢查申報加強宣導執行，第一階段屋齡20年以下辦理，於今年第1季(3月31日)前完成，第二階段屋齡20年以上辦理，預定於2024年第1季(3月31日)前完成，為協助輔導申報措施，1.每周一、三、五駐府諮詢。2.建築物公安宣導會。3.建築物公安申報宣傳單。4.明信片、公文提醒等各式方式以提高公安申報，另今年度如未於申報期限內申報者，將以公文方式通知，並限於一定期限內補申報完成。

▲台南市政府在消防局6樓會議室召開公共安全議題研討會議，由各局處提報業務工作項目，以達到跨局處協調整合強化城市抗災韌性目的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副市長葉澤山於會中指示，集合住宅、小型安養機構、身心障礙職業訓練中心..類組建築物公共安全檢查申報應加強宣導，多管道輔導大樓並明確告知改善期限，建物公共安全已是社會上共同的語言，一個優質的城市安全仰賴於各所管機關的互助連繫配合，在各機關權責下督促各屬，讓市民能安全的生活在這優質、安全、健康城市裡。另有關特定行業管理，期望各目的事業主管局(處)平時即應依各主管法令，針對特定行業落實查核工作，尤其學區更應加強管理，防範未然，不能只依賴特定行業聯合稽查，方能有效杜絕公安事件，落實「安全大台南」之施政目標。

▲台南市政府在消防局6樓會議室召開公共安全議題研討會議，由各局處提報業務工作項目，以達到跨局處協調整合強化城市抗災韌性目的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示台南市入選知名單車雜誌《Momentum》全球12個最適合單車旅遊城市，目前設有48條自行車道，推廣自行車運動兼推展轄內觀光，針對自行車道、各風景區及休閒農場等各目的事業主管局(處)，應加強各場內遊樂設施安全檢查，維護管理的部分也請強化稽查，肯定各局處同時也呼籲全體市民共同督促台南市公共安全，期使安全大台南公共安全更加完備。

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