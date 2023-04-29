統測首日！85考生篩檢陽性「申請備用試場」　首節缺考率4.79%

記者許敏溶／台北報導

112學年四技二專暨二技統一入學測驗，今、明（29、30日）兩天在全台登場，共8萬餘人報名，技專校院入學測驗中心指出，今天上午第一節應考人數為1萬8763人，缺考898 人，缺考率為4.79％，配合疫情政策，每分區至少備用3間第3類備用試場，讓篩檢陽性考生應考，截至今天上午11時為止，共計 85人申請46間第三類備用試場。

今年四技二專總計報考人數為7萬3981人，較去年減少5285人，二技報考人數為6975人，較去年減少116人；另今年四技二專考試，全國32考區設置67個分區，下設2716個試場，包含金門、馬祖、澎湖等離島；二技考試，全國6考區設置7個分區，下設204個試場。

中央流行疫情指揮中心日前雖宣布，從5月1日起COVID-19由法定傳染病第五類改為第四類，國中會考也開放家長陪考，但因為統測的防疫政策是在4月11日公布，故今年技專校院測驗中心表示，這次統測援例不開放親友陪考，由集報學校及考場組成考生服務隊協助考生，但身心障礙、重大或突發傷病考生得申請1名陪考人員。

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▲統測開放自主篩檢陽性考生應考，根據統計，今天共有85人因篩檢陽性到備用試場應考。（圖／教育部提供）

為確保所有考生應考權益，技專校院測驗中心指出，本屆統測提供自主篩檢陽性考生應考，但需安排在第三類備用試場應試，每個分區至少準備3間，截至今天上午11時為止，共計 85人申請46間第三類備用試場。

技專測驗中心提醒，今年統測全面開放適度通風試場冷氣服務措施，若考試進行當中臨時發生冷氣無法使用，將開啟門窗或風扇，繼續考試，考生不得要求更換試場、加分或延長考試時間等；另二技考生，今天下午2時起開放查看座位安排，但考生同樣不能進入試場內，請考生注意。

技專測驗中心表示，今天第二節共同科目國文科，全國 67 分區、應考人數為 7萬3981 人，請考生依照防疫指示自主配戴口罩順序入場。

▲112學年統測今天登場，上午第一節缺考率為4.79％，圖為台科大考場。（圖／記者許敏溶攝）