8萬人報考統測本周五看考場！篩檢陽性到備用試場「不開放陪考」

▲112學年統測週末登場，本周五開放看考場，自主篩檢陽性考生可到備用試場應考。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年四技二專暨二技統一入學測驗將在本周末（29、30日）登場，今年共8萬餘人報名，技專校院入學測驗中心今（26日）指出，本周五（28日）下午2時到4時起開放考生到考場學校查看，但僅可在試場外查看座位安排，不能進入試場內，而相關防疫措施也已經公布，考生得自備口罩自主佩戴入場，全面開放冷氣試場並維持適度通風，不開放親友陪考，自主篩檢陽性考生可應試，但將安排在第三類備用試場應考，每個分區至少準備3間，且要全程戴口罩，測驗當日因中重症隔離治療而無法應試者，將另從招生管道進行補救。

112學年統測將在4月29、30日登場，今年共計8萬956人報名，比去年7萬9266人增加1690人，因疫情趨緩，技專校院測驗中心日前公布防疫措施，包括維持一般試場每間36人、全面開放冷氣試場並維持適度通風，以及每日試畢清消、各出入口提供消毒用品等。所有考生得自備口罩自主佩戴入場，進出考場及試場時要出示准考證，考生在節間休息以原試場原座位為原則，中午可由親友送餐，集報單位考生服務隊代訂餐盒或外出用餐，用餐時請避免交談、保持社交距離，考生可自備隔板使用，試場不另提供。

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由於考場空間有限，技專校院測驗中心指出，這次統測援例不開放親友陪考，由集報學校及考場組成考生服務隊協助考生，但身心障礙、重大或突發傷病考生得申請1名陪考人員；另全面開放適度通風試場冷氣服務措施，若考試進行當中臨時發生冷氣無法使用，將開啟門窗或風扇，繼續考試，考生不得要求更換試場、加分或延長考試時間等。

▲今年統測，開放自主篩檢陽性考生到第三類備用試場應考。（圖／教育部提供）

技專校院測驗中心表示，為確保所有考生應考權益，將提供自主篩檢陽性考生應考，但需安排在第三類備用試場應試，目前每個分區至少準備3間，也會視現場狀況增加，而在考試期間，第三類備用試場將實施管制，考生須全程戴口罩，並於原座位休息及用餐，中午不可外出，而中午有購餐需求者，請考生自備餐費交由分區統一代訂送餐，用餐時則需要使用隔板，隔板則統一由測驗中心提供。