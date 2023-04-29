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8萬人統測今登場！最後提醒看這　篩檢陽性到備用試場「不開放陪考」

▲▼統測今天登場，今年共有7萬9266人報考，圖為隔離試場。（圖／教育部提供）

▲112學年統測今起登場，自主篩檢陽性考生可到備用試場應考。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年四技二專暨二技統一入學測驗，今、明（29、30日）兩天在全台登場，共8萬餘人報名，技專校院入學測驗中心提醒考生，今天上午8時開放考生查看座位安排，但考生不能進入試場內，而今年統測仍不開放親友陪考，考生得自備口罩自主佩戴入場，全面開放冷氣試場並維持適度通風，自主篩檢陽性考生可應試，但將安排在第三類備用試場應考，且要全程戴口罩，因中重症隔離治療而無法應試者，將另從招生管道進行補救。

今年四技二專總計報考人數為7萬3981人，較去年減少5285人，二技報考人數為6975人，較去年減少116人；另今年四技二專考試，全國32考區設置67個分區，下設2716個試場，包含金門、馬祖、澎湖等離島；二技考試，全國6考區設置7個分區，下設204個試場。

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中央流行疫情指揮中心日前雖宣布，從5月1日起COVID-19由法定傳染病第五類改為第四類，國中會考也開放家長陪考，但因為統測的防疫政策是在4月11日公布，故今年技專校院測驗中心表示，這次統測援例不開放親友陪考，由集報學校及考場組成考生服務隊協助考生，但身心障礙、重大或突發傷病考生得申請1名陪考人員。

▲▼統測今天進入第二天。（圖／教育部提供）

▲統測今天起一連兩天在全台登場。（圖／教育部提供）

技專校院測驗中心表示，全面開放適度通風試場冷氣服務措施，若考試進行當中臨時發生冷氣無法使用，將開啟門窗或風扇，繼續考試，考生不得要求更換試場、加分或延長考試時間等。

為確保所有考生應考權益，技專校院測驗中心指出，將提供自主篩檢陽性考生應考，但需安排在第三類備用試場應試，目前每個分區至少準備3間，也會視現場狀況增加，而在考試期間，第三類備用試場將實施管制，考生須全程戴口罩，並於原座位休息及用餐，中午不可外出，而中午有購餐需求者，請考生自備餐費交由分區統一代訂送餐，用餐時則需要使用隔板，隔板則統一由測驗中心提供。

技專測驗中心表示，四技二專考生，今天上午8時開放考生查看座位安排，但考生不能進入試場內，二技考生則是在今天下午2時起開放查看座位安排，但考生同樣不能進入試場內，提醒考生注意。

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