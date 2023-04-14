8萬人報考統測月底登場！自主篩檢陽性可應試「考生要全程戴口罩」

▲112學年統測月底登場，今年共有8萬餘人報考，快篩陽性考生可到備用試場應考。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年四技二專暨二技統一入學測驗將在4月29、30日登場，今年共8萬餘人報名，技專校院入學測驗中心也公布防疫措施，考生得自備口罩自主佩戴入場，全面開放冷氣試場並維持適度通風，不開放親友陪考，快篩陽性考生可應試但將安排在第三類備用試場應考，且要全程戴口罩，測驗當日因中重症隔離治療而無法應試者，得另從招生管道進行補救。

112學年統測將在4月29、30日登場，今年共計8萬956人報名，由於疫情趨緩，根據中央疫情指揮中心擬定防疫政策，並報經教育部備查後，技專校院測驗中心也在日前公布統測防疫措施，包括維持一般試場人數36人、全面開放冷氣試場並維持適度通風、每日試畢清消、各出入口提供消毒用品等。所有考生得自備口罩自主佩戴入場，進出考場及試場時要出示准考證，考生在節間休息以原試場原座位為原則，中午可由親友送餐，集報單位考生服務隊代訂餐盒或外出用餐，用餐時請避免交談、保持社交距離，考生可自備隔板使用，試場不另提供。

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由於考場空間有限，技專校院測驗中心指出，這次統測援例不開放親友陪考，由集報學校及考場組成考生服務隊協助考生，但身心障礙、重大或突發傷病考生得申請1名陪考人員。

▲今年統測，仍開放快篩陽性考生到備用試場應考。（圖／教育部提供）

技專校院測驗中心表示，為確保所有考生應考權益，將提供自主篩檢陽性考生應考試場，但需安排第三類備用試場，且考試期間第三類備用試場將實施管制，考生須全程戴口罩，並於原座位休息及用餐，中午不可外出，而中午有購餐需求者，請自備餐費交由分區統一代訂送餐，用餐時須使用隔板，隔板統一由測驗中心提供。