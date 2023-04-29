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美韓《華盛頓宣言》惹怒金與正！怒飆拜登糟老頭　批尹錫悅沒出息

▲▼北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像）

▲北韓朝鮮勞動黨副部長金與正發表談話。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登、南韓總統尹錫悅26日在白宮通過《華盛頓宣言》，雙方同意成立「核磋商小組」（NCG）。對此，北韓最高領導人金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正氣急敗壞，她在談話中用「老頭的胡說八道」等粗鄙言論稱呼拜登，強調美方的敵視政策只會招來北韓更強烈的反制措施。

拜登在會談後的聯合記者會上警告北韓，一旦向南韓等美國盟友發動核武攻擊，將會招致「政權覆滅」。根據北韓官媒《朝中社》今（29）日報導，金與正針對美韓元首峰會發表談話，表示華盛頓宣言是美國敵視朝鮮（北韓）政策下的產物，反映出美國最具敵對性、侵略性的行動意志。

金與正強烈譴責，「（華盛頓宣言）只會招致東北亞、乃至全世界的和平安全陷於嚴重危險之中，是不受歡迎的行為。」

至於華盛頓宣言內提到的核磋商小組以及美國考慮在半島展開戰略資產（定期派遣戰略轟炸機、軍艦或核動力潛艦等），金與正則表示，「將讓軍事、政治情勢無法擺脫不穩定的局勢。這只是營造出，讓我們（北韓）更能做出相應反制行動的環境。」

▲▼拜登、尹錫悅在聯合記者會上公布《華盛頓宣言》，提到美韓兩國成立「核磋商小組」。（圖／達志影像／美聯社）

▲金與正以「糟老頭」形容拜登、以「沒出息的人類」形容尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

對於拜登以「北韓政權覆滅」威脅，金與正顯示出極度不滿，「還有一項無法計算、無法坐視不管的是，敵國元首在全球目光聚焦下，竟然公開提到『政權末日』！這對美國的安全和未來非常不負責。我們可以說，這是難以撐過剩餘2年任期、毫無未來可言的『糟老頭』（指拜登）的一派胡言。」

至於尹錫悅，金與正則批評道，「從美國得到空殼宣言，卻仍感恩戴德的『沒出息的人類』。尹錫悅只因自己的無能，便讓國家安全問題登上風口浪尖。我們就看看他到底還有什麼本事。」

金與正表示，未來美國和南朝鮮（南韓）將會面臨更強烈的威脅，包括提升「先發制人」的核戰遏制力，「敵軍們愈是瘋狂進行核戰爭演習、在朝鮮半島（韓半島）展開更多核武戰略資產，則我國（北韓）只會依照比例提升行使自衛權。」

南韓《韓聯社》分析，為了應對日益提升的北韓核武導彈威脅，美國、南韓才決定提升遏制力道，然而平壤當局卻反而將地區情勢不安的責任轉嫁給美國和南韓。

南韓統一部隨後也針對金與正的談話發表聲明，「金與正副部長以無禮的語言毀謗韓美兩國元首，只會展現出北韓的水準如此低級，甚至遭到國際社會訕笑，還望北韓周知。而北韓針對《華盛頓宣言》核武遏制力量的談話，更反映出北韓面臨的焦躁不安和挫折。」

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