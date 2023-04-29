淡大澳籍交換生「誤食老鼠藥」命危　校方：2月已離校「願給予支援」

▲澳洲大學生艾力克斯‧肖雷到台灣留學，卻誤食老鼠藥命危。（圖／翻攝自gofundme）

記者許敏溶／台北報導

24歲澳洲昆士蘭大學學生艾力克斯‧肖雷（Alex Shorey），去年9月到進入淡江大學台北校園華語中心就讀華語班，今年4月初時卻因不明原因誤食老鼠藥，導致器官衰竭、呼吸困難及貧血，目前命危在加護病房搶救中，淡江大學今（29日）表示，艾力克斯在2月14日離開台灣，後續無法得知他何時返台，若有需要協助，校方將全力給予必要支援，希望艾力克斯能度過難關，繼續在台灣求學。

根據澳洲7NEWS報導，艾力克斯在1年前到淡江大學當交換學生，距離回國只剩下幾周時間，不料卻在4月初時，不明原因誤食老鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin），超級華法林是一種強效的抗凝血劑，導致艾力克斯嚴重內出血及其他併發症命危送醫，目前在台北醫學大學附設醫院加護病房治療中。

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淡江大學則表示，艾力克斯為澳洲昆士蘭大學學生，去年9月以教育部獎學金進入淡江大學台北校園華語中心就讀華語班，三個月班期（9、10、11月）結束後，再自費就讀下一期（12、1、2月），並在2月14日離開台灣。

淡大指出，後續校方並無法得知艾力克斯何時返回台灣，或返台是否就讀其他學校，若有需要淡大協助之處，學校當全力以赴，給予必要支援，希望艾力克斯能度過難關，繼續在台灣求學。

此外，艾力克斯的阿姨麗茲（Lizzy）在gofundme募款平台開設專案，目標是募到17萬2000澳幣（約新台幣350萬元），用醫療專機把肖雷帶回澳洲。而消息經媒體報導，募款發起3天就收到20萬8682澳幣（約新台幣424萬元）的善款，超過原先目標金額，現將關閉捐款頁面。