淡大交換生「誤食老鼠藥」大出血命危　急診醫曝關鍵：水很深

▲澳洲交換生在台灣誤食老鼠藥命危，醫生直言「水很深」。（圖／達志／示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

24歲澳籍交換生4月初在台誤食老鼠藥，一度命危住進台北醫學大學附設醫院加護病房搶救，所幸29日情況逐漸穩定，目前已轉至普通病房，交換生意識清醒後，也聲稱「中毒」應與街頭小吃無關。對此，台大急診醫學部主治醫師李建璋表示，老鼠藥誤食，水很深。

李建璋醫師29日表示，一位澳洲到淡江大學華語班的學生因為滅鼠藥中毒引發出血性休克與多重器官衰竭，引起台澳兩地民眾關注，澳洲家長懷疑誤食受污染的台灣小吃造成，更引發一般民眾恐慌，

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李建璋說，「究竟老鼠藥成分是什麼，難道誤食一口，就會萬劫不復，引發大出血休克嗎，想必是許多人心中的疑惑，而且也讓台灣小吃美名蒙上陰影」。

李建璋指出，老鼠藥的成分是超級華法林，目的是要打亂老鼠的凝血系統，引發老鼠嚴重出血致死，華法林其實是醫學上常用的抗凝血藥物，主要使用於心房顫動患者預防血栓。老鼠藥不是華法林，而是超級華法林 (superwarfarins)，強度是傳統華法林的100倍，同時可以在體內停留超過100天以上。

▲李建璋說，依據文獻以及個人臨床經驗，成人老鼠藥中毒案件，幾乎只有三種可能：自殺、他殺、或是精神疾病所引起。（圖／翻攝自gofundme）

李建璋透露，美國約有3萬個老鼠藥中毒的通報事件，但是95.6%是幼兒誤食，老鼠藥有兩種型式，一個是鉺劑，做成糖果模樣吸引老鼠，所以小朋友容易誤食。另一種是水劑，透明無色，成人除非故意，不至於誤食老鼠餌，通常是吃到水劑汙染食物無法察覺，由此導致。

他認為，成人對於華法林有較高的容忍量，通常需要食入大量才會導致大出血的症狀，不是少量誤食會引發的，依據文獻以及個人臨床經驗，確認的成人老鼠藥中毒案件，幾乎只有三種可能：自殺、他殺、或是精神疾病所引起。

他說，比較東西方的文獻後更可以發現，亞州成人中毒比例較西方高，可能因為亞洲管制槍枝，老鼠藥取得方便，便宜，有心人就容易利用。台大沈銘鏡教曾經發表了一篇寶貴的台灣案例回顧，也表明成人中毒意外的機會少，蓄意的成分多。

他表示，回到醫療，超級華法林中毒，最常見的第一個症狀是血尿，通常在暴露後3-7天才有症狀，如果病人沒有主動揭露曝露史，常規的臨床檢驗是無法查出血液中超級華法林的成分，需要特殊的化學方法才能檢驗出來，所以，台灣第一線醫師立刻診斷有困難，即便澳洲醫師也是如此。

他指出，診斷以後，最重要的治療是Vitamin K, 因為超級華法林會停留在體內很久，通常需要三個月以上治療，另外像這位同學嚴重到休克，需要大量輸注凝血因子，或考慮使用生技合成的凝血因子來止血。這些治療在台灣都可以完成。

他最後說，「小吃汙染的意外，會是一群人的公安事件，還是一個人的意外呢？值得家屬和同學深思」。