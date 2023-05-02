募到400萬！淡江「誤食老鼠藥交換生」明早7點返澳　醫療專機已抵台

▲24歲澳籍交換生將於明早返國。（圖／翻攝自gofundme）

記者李宜秦／台北報導

24歲澳籍交換生4月初在台誤食老鼠藥，目前在北醫附醫住院中。據了解，該生將於明日上午7點搭乘醫療專機返國，目前專機停於桃園機場610機坪。

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▲醫療專機抵台，預計明天返回澳洲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

外電報導指出，24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷（Alex Shorey）1年前到淡江大學當交換生，卻在4月初時他不明原因誤食老鼠藥。

肖雷的親人表示，他們不清楚肖雷究竟是如何吃到老鼠藥，目前懷疑是吃到受污染的街頭小吃引起。但北醫附醫4月29日發布聲明指出，病患已轉入普通病房，意識穩定，病人自述應與街頭小吃無關，但亦不明白為何會接觸到老鼠藥。

肖雷的阿姨麗茲（Lizzy）在gofundme募款平台開設專案，希望用醫療專機把肖雷帶回澳洲。而消息經媒體報導，募款發起3天就收到20萬8682澳幣（約新台幣424萬元）的善款，超過原先目標金額，捐款頁面現已關閉。

肖雷原訂昨日搭乘醫療專家返回澳洲，但北醫附醫昨日低調表示，出院日期還在討論，病患情況穩定。而根據最新消息，醫療專機已在今日下午抵台，肖雷將於明日上午7點搭乘醫療專機返國，目前專機停於桃園機場610機坪；北醫方面稍早則表示，目前沒有接到明確的消息。



