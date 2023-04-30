▲澳籍交換生誤食老鼠藥命危，醫分析「中毒型態」：大多是蓄意為之。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

24歲澳籍交換生4月初在台誤食老鼠藥，目前仍在北醫附醫住院中。台北榮總毒物中心主任楊振昌表示，北榮每年約收到數十件老鼠藥中毒案例，大多是蓄意為之，少部分是高齡者與6歲以下孩童誤食，但有極少部分是被下毒。由於滅鼠藥代謝較慢，最長需要8個月才能代謝完畢。

外電報導指出，24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷（Alex Shorey）1年前到淡江大學當交換生，卻在4月初時他不明原因誤食老鼠藥，目前在醫院搶救中。肖雷的親人表示，他們不清楚肖雷究竟是如何吃到老鼠藥，目前懷疑是吃到受污染的街頭小吃引起。

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收治個案的北醫附醫29日發布聲明指出，該名個案診斷超級老鼠藥中毒，因為治療過程藥物過敏反應轉入加護病房，目前病況穩定轉至普通病房，意識穩定。病人自述應與街頭小吃無關，但亦不明白為何會接觸到老鼠藥。

▲澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）到台灣留學，誤食老鼠藥命危，募款金額迅速達標。（圖／翻攝自gofundme）

楊振昌今（30）日受訪時表示，滅鼠藥分為餌狀與液狀，因為取得難度較低，過去收治過不少蓄意食用的案例，但至今未有人因此喪命。

「合法的滅老鼠藥都是長效的抗凝血劑，國內尚無蓄意食用後造成腦出血案例。」楊振昌提到，若不慎誤食導致小便、腸胃道、牙齦出血，只要積極就醫使用維他命K1治療就可改善，但若對維他命K1賦形劑過敏者，就只能輸血漿治療。由於每個人代謝能力不同，治療可謂長期抗戰，國內患者最長花了5個月才治癒。

為了幫助患者測出血液中老鼠藥濃度，台北榮總10多年前就開發出檢測方法，避免患者出院後又復發。楊振昌表示，過去有病人代謝很慢，血中濃度一個月才降一半，1990年文獻報告更指出，有病人8個月才代謝完。

在拿到檢驗結果後，醫療團隊可依照中毒程度與過敏原判斷恢復時間，並給予妥適藥物，台北榮總先前也收治一名病患，前3個每個月都需住院1~2次，之後給予口服維他命K1，5個月後終於控制下來。